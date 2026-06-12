Jovem da Alemanha se pronuncia após ser cortado da Copa: “Foi um choque para mim”

Lennart Karl foi do céu ao inferno em pouco tempo com a camisa da Alemanha. Com apenas 18 anos, o jovem destacou-se pelo Bayern de Munique e ganhou uma chance entre os convocados do técnico Julian Nagelsmann para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Contudo, uma lesão muscular na coxa esquerda tirou-o da competição. Assim, pela primeira vez, ele se pronunciou sobre o doloroso corte.

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“Jogar a Copa do Mundo teria sido a realização de um sonho. Infelizmente, essa lesão atrapalhou meus planos. Tenho que aceitar e seguir em frente. Com certeza estarei torcendo por eles e cruzando os dedos. Estou absolutamente convencido de que a equipe dará tudo de si e fará um ótimo Campeonato Mundial”, afirmou, ao jornal “Bild”, o garoto prodígio, que completou:

“Aconteceu enquanto eu chutava a gol, senti imediatamente. Foi um choque para mim, pois eu tinha estabelecido metas muito altas e também estava em boa forma”.

Karl chegava ao Mundial com moral, após atuação elogiada no amistoso contra a Finlândia, no penúltimo jogo antes do início da competição. Com o corte, Nagelsmann chamou o também jovem Assan Ouédraogo, de 20 anos, que atua no RB Leipzig.

Karl iniciou recuperação na Alemanha

Agora vendo a Copa do Mundo pela TV, Karl terá já iniciou a sua recuperação para ficar 100% para a próxima temporada com o Bayern de Munique.

“Estou em Munique esta semana para o tratamento inicial e depois terei um período de descanso. Durante esses primeiros dias de reabilitação não posso fazer muita coisa além de deixar a lesão cicatrizar. Depois disso, a fase de recuperação começará novamente em algum momento”.

Aliás, a Alemanha estreia na Copa do Mundo neste domingo (14), às 14h (de Brasília), contra Curacao, em Houston, nos Estados Unidos. Equador e Costa do Marfim também integram o Grupo E do Mundial.

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