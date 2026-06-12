Deschamps repete fórmula campeã e define jogos-treino para os reservas da França

O técnico Didier Deschamps estruturou uma estratégia paralela e agendou jogos-treino para a seleção da França durante a disputa da Copa do Mundo. Conforme revelou o jornal francês L’Equipe, essa mesma tática garantiu o sucesso nos últimos Mundiais.

Justamente por causa desse histórico vitorioso, a comissão técnica escolheu repetir a fórmula de trabalho. Cujo objetivo principal é manter todo o elenco em alto nível competitivo. Para alcançar em termos práticos, os reservas franceses enfrentarão o time sub-20 do New England Revolution, dos Estados Unidos.

Essas atividades em campo estão marcadas para a próxima quinta-feira, exatamente dois dias após a estreia francesa contra Senegal. O foco também é para o dia 23, logo um dia depois do embate entre França e Iraque.

Planejamento da França

Portanto, por meio desse cronograma intenso, o comandante francês pretende manter o ritmo e a forma física dos reservas. Com isso em mente, a comissão técnica dos Les Bleus já planeja definir os próximos amistosos da equipe nos Estados Unidos.

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Afinal, essa preparação minuciosa reflete toda a experiência de Didier Deschamps, campeão como jogador e treinador, que agora lidera a França no Grupo I da Copa, ao lado de Iraque, Noruega e Senegal.

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