Barcelona cobra retratação de Florentino Pérez e ameaça ação criminal

O Barcelona decidiu levar adiante uma ação judicial contra Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, após declarações feitas pelo dirigente sobre o chamado “Caso Negreira”. O clube catalão exige uma retratação pública e afirma que, caso isso não aconteça, entrará com uma queixa criminal por calúnia.

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A medida foi confirmada nesta sexta-feira (12) por meio de um comunicado oficial. Como primeiro passo, o Barcelona apresentou uma ação de conciliação, procedimento jurídico que busca uma retratação antes da abertura de um processo criminal.

Nos últimos dias, o vice-presidente do clube, Rafa Yuste, já havia sinalizado que o departamento jurídico analisava possíveis medidas contra o mandatário do Real Madrid. Dessa maneira, na ocasião, ele acusou Pérez de tentar prejudicar a imagem da instituição e garantiu que o Barcelona defenderia sua reputação na Justiça.

A reação acontece após Florentino Pérez classificar o Caso Negreira como “o maior escândalo da história do futebol”. Além disso, o presidente do Real Madrid também afirmou que o episódio representa um caso de corrupção sem precedentes e cobrou uma atuação mais firme da Uefa sobre o assunto.

Por fim, o Barcelona considera as declarações ofensivas e entende que elas causam danos à imagem do clube, motivo pelo qual decidiu recorrer aos tribunais para buscar uma retratação formal.

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