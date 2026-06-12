Dibu Martínez volta a treinar com luvas e aumenta expectativa na Argentina

A Argentina contou com uma boa novidade para a estreia na Copa do Mundo. O goleiro Dibu Martínez, que se recupera de uma fratura no dedo anelar da mão direita, treinou com luvas normalmente no jogo-treino contra o Sporting Kansas City, na última quinta (12). Por outro lado, Tagliafico deve ficar de fora da estreia na Copa contra a Argélia, na próxima terça (16).

O lateral sofreu uma distensão muscular no amistoso contra Honduras, no último dia 6, e ainda não voltou aos treinamentos com a equipe, fazendo atividades em separado. A expectativa é que o jogador só esteja disponível para a partida contra a Áustria, na segunda rodada.

Por outro lado, Dibu, que já vinha treinando com luva na mão esquerda, faz um tratamaento gradual de recuperação do departamento médico argentino. A atividade desta quinta ainda foi considerada mais leve, mas a expectativa é que o goleiro seja titular na primeira partida do Mundial.

Recentemente, a Argentina teve que realizar um corte em seu elenco por conta de lesão. O zagueiro Leonardo Balerdi deixou a concentração da seleção e deu lugar a Marcos Sanesi. O técnico Lionel Scaloni tem até a próxima segunda-feira (15), véspera da partida contra a Argélia, para realizar novas trocas.

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