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Flamengo está perto de vender Ryan Roberto ao Shakhtar (UCR)

Flamengo está perto de vender Ryan Roberto ao Shakhtar (UCR)
Flamengo está perto de vender Ryan Roberto ao Shakhtar (UCR) -

O Flamengo acertou, enfim, a saída do atacante Ryan Roberto, de 18 anos. A joia está, afinal, de malas prontas para defender o Shakthar Donetsk (UCR), que realizou proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 58,5 milhões no câmbio atual).

Além disso, o Rubro-Negro também ficará com 10% da próxima transferência do jogador, considerado uma das maiores joias da base do Fla. Dessa forma, segundo informações desta sexta-feira (12/6) do jornalista Venê Casagrande, a minuta dos contratos já estão sendo trocadas pelos clubes.

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A família do jovem atleta, que chegou à Gávea em 2023 para o sub-15, já deixara claro que o jogador não iria renovar com o Flamengo. O clube, por sua vez, não cedeu à pressão do estafe do jogador, que gostaria de uma renovação com plano de carreira para jogar no time de cima, algo que a diretoria não concordava.

Durante sua passagem, Ryan Roberto jogou não só no sub-15, mas também no sub-16, sub-17 e sub-20. Por esse último, foi campeão da Finalíssima Internacional de 2025, em vitória sobre o Barcelona (ESP) nos pênaltis, no Maracanã. Ao todo marcou 34 gols em 86 jogos pela base. Pelo profissional, fez apenas duas partidas – ambas no Carioca de 2026.

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