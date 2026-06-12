Barboza é suspenso pelo STJD, e estreia pelo Palmeiras será adiada

Alexander Barboza, do Palmeiras, foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira (12). A penalização ocorreu por conta de sua expulsão no jogo contra o Flamengo, disputado em março, quando ainda defendia o Botafogo.

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Dessa maneira, o argentino foi enquadrado no artigo 258, que aponta “qualquer violação à ética esportiva” e pegou dois jogos de suspensão. Contudo, ele já cumpriu a automática na época. Vale destacar que a decisão cabe recurso.

Barboza levou cartão vermelho ainda no primeiro tempo após impedir uma oportunidade clara de gol do Rubro-Negro. Em seguida, o árbitro da partida, Anderson Daronco, escreveu na súmula que recebeu xingamentos do zagueiro, tanto na saída de campo quanto no túnel de acesso aos vestiários.

“Após a expulsão o atleta correu em minha direção e proferiu as seguintes palavras me ofendendo: ‘tu és um desastre, um cagão, não foi falta’. O mesmo teve que ser contido pelos seus companheiros. informo ainda que no intervalo”, relatou Anderson Daronco.

Com isso, o argentino não poderá enfrentar o Coritiba, no dia 22 de julho, no primeiro jogo do Palmeiras na volta após a pausa da Copa do Mundo. Ele será inscrito pelo clube paulista na reabertura da janela de transferências, no dia 20 de julho. Assim, Barboza poderá, finalmente, estrear contra o Atlético, diante da torcida do Palmeiras, no dia 26 do próximo mês.

O Alviverde pagou cerca de R$ 20 milhões ao Botafogo para contar com os serviços do defensor, que tinha contrato até o fim do ano com o clube carioca e não renovaria.

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