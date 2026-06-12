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Cucurella revela promessa inusitada em caso de título da Espanha

Cucurella revela promessa inusitada em caso de título da Espanha
Cucurella revela promessa inusitada em caso de título da Espanha -

O irreverente lateral Marc Cucurella, aprontou mais uma de suas declarações inusitadas. Desta vez, o jogador do Chelsea fez uma promessa caso a seleção conquiste o bicampeonato mundial na América do Norte e envolveu o treinador Luis de la Fuente.

Em entrevista à rádio Cadena Cope, Cucurella prometeu que tatuará o rosto de de la Fuente. O jogador acredita que será uma boa recordação para um grande momento, embora não tenha decidido aonde fará a homenagem.

“Seria pequena. Seria uma boa recordação, mas ainda não pensei em onde faria. Vamos ver o local”, revelou.

No título da Eurocopa, conquistado em 2024, já sob o comando de de la Fuente, o lateral pintou o cabelo de vermelho. Desta vez, Cucurella acredita que a causa é maior e que merece uma promessa à sua altura.

“Se para a Eurocopa eu pintei o cabelo de vermelho, e uma Copa do Mundo vale mais do que uma Eurocopa… acho que faz sentido. Eu topo”, decretou.

Por outro lado, o lateral vive um momento ruim no Chelsea. Com isso, há um rumor de possibilidade de transferência nesta janela europeia. Entretanto, Cucurella desviou do assunto e garantiu estar focado na Copa com a Espanha.

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