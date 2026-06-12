Ancelotti cita privilégio de comandar o Brasil na Copa: “Representar o país do futebol”

Carlo Ancelotti vive a expectativa da primeira partida em uma Copa do Mundo à frente da seleção brasileira com um misto de emoção e responsabilidade. Na entrevista coletiva desta sexta-feira (12), véspera da estreia contra o Marrocos, o treinador italiano classificou o momento como um dos mais marcantes de sua carreira e destacou a honra de representar o Brasil, o país do futebol.

“É uma experiência nova, mas algo especial obviamente. É ter a responsabilidade e a honra de representar o país do futebol, a seleção mais laureada do mundo. Duas coisas: responsabilidade e honra. Eu quero aproveitar esse momento com alegria e felicidade porque é um momento muito bonito da minha história”, disse.

Confiança em alta para o Mundial

Ao longo da entrevista, o treinador explicou que a ideia é ter controle de jogo com a bola no pé, assim como estar compacto diante do adversário. Além disso, o italiano explicou que o foco é que o Brasil seja uma equipe que possa competir contra todas as seleções do Mundial e que a o elenco está confiante em uma grande campanha rumo ao título.

“Posse de bola é um aspecto do jogo importante, não é o mais importante. Se falamos de estatística, o mais importante são os gols marcados e sofridos. Então a ideia é ter controle de jogo com a bola e ser cômodo quando não tiver a bola. Quando não tivermos a bola, temos que estar compactos porque todos os rivais – e Marrocos também – são equipes que têm qualidade e que podem te criar problemas se você não estiver preparado em todos os aspectos do jogo”, afirmou.

“Uma equipe que pode competir com todos, estamos convencidos de que podemos competir com todas as equipes do mundo. Tem qualidade a nível técnico e também em nível de caráter, de experiência. Temos a confiança absoluta de que podemos competir com todo mundo”, completou.

Por fim, a caminhada em busca do hexacampeonato começará oficialmente no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Inserida no Grupo C da competição, a Seleção também enfrentará o Haiti, no dia 19, na Filadélfia. Além disso, medirá forças com a Escócia, no dia 24, em Miami, fechando sua participação na primeira fase do torneio.

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