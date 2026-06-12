Em jogo elétrico, Canadá e Bósnia abrem o Grupo B com um empate em Toronto

A primeira vez do Canadá como um mandante em uma Copa do Mundo foi marcada pela ansiedade, tensão, mas que acabou com um gosto de vitória. No BMO Field, em Toronto, os canandenses receberam a Bósnia pela primeira rodada do Grupo B e após sairem atrás no placar, buscaram um empate nos minutos finais para anotar o primeiro ponto da história do país em Copas. Lukic marcou o gol da Bósnia, enquanto Larin fez o gol canadense.
O segundo jogo do Grupo B acontece neste sábado, dia 12, às 16h (de Brasília), entre Catar e Suíça, no Levi’s Stadium, em San Francisco, nos Estados Unidos.
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Europeus em vantagem
Apesar de todo clima de confiança e ansiedade pelos donos da casa, quem saiu na frente em Toronto foi a Bósnia e Herzegovina. Mesmo após ensaiar uma pressão nos primeiros minutos, o Canadá viu a bola parada se tornar uma tormenta e foi castigado. Em cobrança de escanteio, Lukic aproveitou desviou na primeira trave e empurrou de cabeça para o gol vazio, fazendo a felicidade dos barulhentos torcedores bósnios em Toronto.
Pressão canadense
Quem poderia achar que o gol sofrido fosse abater o Canadá, enganou-se. Atrás no placar e jogando em casa, o Canadá aumentou ainda mais a pressão sobre a Bósnia e desperdiçou uma grande chance com seu principal jogador – Jonathan David, que finalizou nas mãos do goleiro. O Canadá encurralou a Bósnia no seu campo de defesa e teve simplesmente nove escanteios apenas no primeiro tempo. Contudo, a Bósnia levou a melhor pelo alto e levou a vantagem parcial para o vestiário.
Trave impede o empate
Na volta do intervalo, a tônica da partida seguiu a mesma: o Canadá no ataque e a Bósnia se defendendo. E nessa pressão, os canadenses ficaram a poucos centímetros de tirar o grito de gol da garganta dos torcedores em Toronto. Laryea recebeu passe açucarado e finalizou tirando do goleiro Vasilj. Contudo, Kolasinac, em cima da linha, desviou a bola, que carimbou o travessão e gerou a lamentação coletiva no BMO Field.
Tudo igual em Toronto
Como diz o velho ditado “tanto bate até que fura”. E foi exatamente desta forma que o Canadá buscou o seu gol de empate em Toronto. Dois minutos depois de entrar na partida, Cyle Larin fez o Canadá finalmente vencer a retranca bósnia para deixar o placar em igualdade novamente. Em grande jogada de Promise David, Larin recebeu no pivô, girou e finalizou, contando com desvio na marcação, para balançar as redes e tirar o grito da garanta do torcedor canadense que viu pela primeira vez um gol como mandante em Copa do Mundo.
Por pouco!
E a virada canadense quase foi concretizada no último minuto de partida. Após grande jogada pela esquerda, a bola sobrou nos pés de Larin dentro da área, mas a defesa da Bósnia se agigantou e levantou um muro de pernas na trajetória da bola, evitando uma virada que seria mais do que histórica para o Canadá. Sendo assim, Canadá e Bósnia ficaram no empate em 1 a 1, com um ponto para cada.
Próximos compromissos
Na segunda rodada do Grupo B, Canadá e Bósnia voltam a atuar no dia 18 de junho. Os canadenses recebem o Catar, às 19h (horário de Brasília), no BC Place, em Vancouver. Já a Bósnia terá a Suíça pela frente, mais cedo, às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles.
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CANADÁ 1×1 BÓSNIA
Copa do Mundo – 1ª rodada – Grupo B
Data e hora: 12/6/2026 (sexta-feira), 16h (de Brasília)
Local: BMO Field, Toronto (CAN)
Público: 43.002 pessoas
Gols: Lukic (21’/1T, 0-1), Larin (33’/2T, 1-1)
CANADÁ: Crépeau; Laryea, Cornelius, Fougerolles e Johnston; Liam Millar (Shaffelburg, 16’/2T), Eustáquio (Osorio, 46’/2T), Ismael Koné e Buchanan (Ahmed, 16’/2T); Oluwaseyi (Larin, 31’/2T) e Jonathan David (Promise David, 16’/2T). Técnico: Jesse Marsch.
BÓSNIA: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemović e Kolasinac (Burnic, 39’/2T); Memic (Alajbegovic, 29’/2T), Tahirovic, Basic (Gigovic, 16’/2T) e Bajraktarevic (Sunjic, 29’/2T); Lukic (Bazdar (16’/2T) e Demirović. Técnico: Sergej Barbarez.
Árbitro: Facundo Tello (ARG)
Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)
Cartões Amarelos: Johnston (CAN); Demirovic, Lukic, Katic (BOS)
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