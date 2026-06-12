Ancelotti fala sobre corte de Wesley e recuperação de Neymar: “Qualidade indiscutível”

Na véspera do duelo contra o Marrocos, Carlo Ancelotti respondeu à imprensa sobre o corte do lateral-direito Wesley e atualizou a situação física de Neymar, que se recupera de uma lesão. Nesse sentido, o treinador italiano demonstrou confiança no retorno do camisa 10 aos treinos na próxima semana e afirmou que sua qualidade técnica permanece acima de qualquer questionamento.

“Neymar está trabalhando muito forte para recuperar o mais rápido possível. A expectativa é de que Neymar possa voltar ao grupo na próxima semana. A qualidade técnica dele é indiscutível, mas também a experiência e o exemplo que apresenta ao restante do grupo”, explicou.

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Dessa forma, o craque segue em recuperação durante a preparação para a Copa do Mundo e ainda não participou de atividades nos Estados Unidos. Na noite desta quinta-feira (11), o atacante compartilhou imagens de um treino físico na academia, reforçando o processo de recuperação da lesão que o afastou das últimas atividades em campo.

Vale lembrar que Neymar sofreu o problema na panturrilha no dia 17 de maio, durante a derrota do Santos para o Coritiba, em sua última partida antes da convocação para a seleção.

Corte e alternativas pelo lado direito

O treinador lamentou a necessidade de cortar um jogador do elenco e classificou a decisão como uma das partes mais difíceis da profissão. De acordo com o italiano, a gravidade da lesão impossibilitaria a recuperação de Wesley a tempo da disputa da Copa do Mundo. O lateral passou por uma por exame de imagem, e a ressonância magnética constatou a lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

Além disso, o comandante explicou que a comissão técnica avaliou a possibilidade de levar nove defensores ou reforçar o meio-campo com um jogador de destaque na última temporada. Pela confiança depositada em Danilo e Ibañez para suprir a defesa, a opção foi convocar um meia (Éderson, da Atalanta), no intuito de ampliar as alternativas do setor.

“Cortar um jogador é um aspecto do meu trabalho que não gosto de fazer. Muito triste. Não tive outra opção. Teve uma lesão bastante séria e não poderia se recuperar nessa Copa. Quando convoquei a Seleção, a dúvida era se chamava 9 defensores, ou se chamava 8 defensores e mais um meia. A posição de Danilo e Ibañez nos dá confiança, então preferimos trazer mais um meia, que fez uma temporada muito boa”, frisou.

Por fim, a caminhada em busca do hexacampeonato começará oficialmente no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Inserida no Grupo C da competição, a Seleção também enfrentará o Haiti, no dia 19, na Filadélfia. Além disso, medirá forças com a Escócia, no dia 24, em Miami, fechando sua participação na primeira fase do torneio.

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