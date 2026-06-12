Hakimi descarta favoritismo do Brasil e vê Marrocos pronto para estreia na Copa

Principal nome da seleção marroquina, Achraf Hakimi demonstrou confiança para o duelo contra o Brasil, neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela estreia das duas equipes na Copa do Mundo de 2026.

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O lateral-direito, que atua pelo PSG ao lado do zagueiro Marquinhos, evitou apontar um favorito para a partida e acredita que o confronto será bastante equilibrado.

“Em uma Copa do Mundo, não existe favoritismo. Sabemos da qualidade das seleções que estão aqui e acredito que será um jogo muito equilibrado. Tudo vai depender do que acontecer em campo. Precisamos aproveitar as oportunidades e fazer uma grande partida”, afirmou.

Mesmo reconhecendo a tradição e a força da Seleção Brasileira, Hakimi destacou que Marrocos também possui qualidade suficiente para competir em alto nível no torneio.

“Conhecemos muito bem o Brasil e a qualidade dos seus jogadores. Mas nós também temos um grupo forte, com excelentes atletas. Estamos preparados, confiantes e contamos com o apoio dos marroquinos para fazer uma grande Copa do Mundo”, disse.

O defensor também comentou sobre o possível duelo individual com Vini Jr, uma das principais estrelas da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Acostumado a enfrentar o brasileiro em competições europeias, Hakimi demonstrou respeito, mas garantiu estar preparado para o desafio.

“Sei da qualidade do Vinicius porque já joguei contra ele algumas vezes. É um jogador extraordinário, mas o Brasil tem vários atletas de alto nível. Trabalhamos para enfrentar esse tipo de adversário e estou confiante de que faremos um bom jogo”, declarou.

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