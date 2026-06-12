Internacional ganha reforço e esquenta disputa no gol

O Internacional terá um retorno importante para a sequência da temporada. O goleiro Henrique Menke, de 19 anos, está de volta ao Beira-Rio após período de empréstimo ao Como, da Itália. A reapresentação do jovem acontece no fim de junho e pode movimentar a disputa por espaço em uma das posições mais observadas internamente no clube.

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A posição de goleiro vem sendo alvo de análises constantes nos bastidores colorados. Rochet e Anthoni receberam cobranças em diferentes momentos da temporada e, diante desse cenário, a chegada de mais uma opção para o setor passa a chamar atenção da comissão técnica de Paulo Pezzolano.

Experiência na Itália fortalece retorno ao Colorado

Henrique Menke passou a última temporada no futebol italiano defendendo o Como. Apesar de integrar o elenco principal comandado por Cesc Fàbregas, o jovem não recebeu oportunidades entre os profissionais. Ainda assim, acumulou experiência importante atuando pela equipe sub-20 do clube europeu.

Durante sua passagem pela Itália, o goleiro disputou 26 partidas nas categorias de base e manteve regularidade ao longo da temporada. O desempenho agradou internamente e contribuiu para o seu processo de evolução. No entanto, o Como optou por não exercer a cláusula de compra prevista em contrato.

O atleta, desse modo, retorna ao Internacional e passa a integrar novamente o planejamento do clube. Inicialmente, a tendência é que Henrique Menke volte a atuar pelo time sub-20. Entretanto, a comissão técnica acompanhará de perto seu desempenho nos treinamentos e nas partidas da categoria.

Caso mantenha a evolução apresentada nos últimos meses, Menke pode subir ao grupo principal ainda nesta temporada. Atualmente, o técnico Paulo Pezzolano conta com Rochet, Anthoni, Diego Esser e Kauan Jesus como opções para a posição.

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