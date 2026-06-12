Corinthians ganha nova data para quitar dívida com Talleres por Garro

O Corinthians ganhou um pequeno prazo com relação à dívida com o Talleres pela compra do meia Rodrigo Garro. Afinal, o Timão tem uma nota data para quitar a pendência financeira com o clube argentino. Assim, a diretoria terá mais quatro dias para efetuar o pagamento.

A data inicial estava prevista para esta sexta-feira (12). Contudo, em conversa entre as partes, ficou decidido que o clube paulista terá até terça (16) para findar o débito. Aliás, os clubes assinaram um termo de compromisso para o pagamento de 7 milhões de dólares (cerca de R$ 36 milhões) na transação.

“Aceitamos uma última prorrogação para demonstrar toda nossa disposição em chegar a um acordo. O Talleres tem sido excelente nos últimos três meses! E vemos que o Corinthians quer colaborar”, afirmou o presidente do Talleres, Andrés Fassi, à “ESPN”.

O Timão precisou pegar o valor emprestado junto à gestora de investimentos Outfield para viabilizar o pagamento. O processo ainda requer alguns ajustes burocráticos, já que o montante precisa ser depositado na conta do clube paulista antes de ser encaminhado aos argentinos.

A liberação do dinheiro está condicionada à comprovação de que será utilizado exclusivamente para quitar a dívida. Aliás, a chance de a empresa repassar diretamente ao Talleres não foi aceita, para que a operação passasse pelo fluxo financeiro do Corinthians.

A novela Garro, Corinthians e Talleres

A novela da transferência de Garro já dura mais de um dois anos. O clube argentino alegava ter direito a receber 612 mil dólares referentes a custos operacionais e impostos relacionados à transação. Já o Corinthians contestava a obrigação de arcar com essa quantia.

A divergência provocou atrasos no processo de regularização do meia no começo de 2024. Na ocasião, o clube paulista havia desembolsado inicialmente 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões) pela contratação, enquanto o Talleres recorreu à Fifa para cobrar cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões) referentes a parcelas futuras do acordo.

Após análise do caso, a entidade máxima do futebol determinou que o Corinthians deveria pagar 3,6 milhões de dólares (R$ 19,46 milhões), acrescidos de juros anuais de 18%. Além disso, acabou sendo aplicada uma multa adicional de um pouco mais de 720 mil dólares (R$ 3,89 milhões).

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