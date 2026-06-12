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Corinthians ganha nova data para quitar dívida com Talleres por Garro

Corinthians ganha nova data para quitar dívida com Talleres por Garro
Corinthians ganha nova data para quitar dívida com Talleres por Garro -

O Corinthians ganhou um pequeno prazo com relação à dívida com o Talleres pela compra do meia Rodrigo Garro. Afinal, o Timão tem uma nota data para quitar a pendência financeira com o clube argentino. Assim, a diretoria terá mais quatro dias para efetuar o pagamento.

A data inicial estava prevista para esta sexta-feira (12). Contudo, em conversa entre as partes, ficou decidido que o clube paulista terá até terça (16) para findar o débito. Aliás, os clubes assinaram um termo de compromisso para o pagamento de 7 milhões de dólares (cerca de R$ 36 milhões) na transação.

“Aceitamos uma última prorrogação para demonstrar toda nossa disposição em chegar a um acordo. O Talleres tem sido excelente nos últimos três meses! E vemos que o Corinthians quer colaborar”, afirmou o presidente do Talleres, Andrés Fassi, à “ESPN”.

O Timão precisou pegar o valor emprestado junto à gestora de investimentos Outfield para viabilizar o pagamento. O processo ainda requer alguns ajustes burocráticos, já que o montante precisa ser depositado na conta do clube paulista antes de ser encaminhado aos argentinos.

A liberação do dinheiro está condicionada à comprovação de que será utilizado exclusivamente para quitar a dívida. Aliás, a chance de a empresa repassar diretamente ao Talleres não foi aceita, para que a operação passasse pelo fluxo financeiro do Corinthians.

A novela Garro, Corinthians e Talleres

A novela da transferência de Garro já dura mais de um dois anos. O clube argentino alegava ter direito a receber 612 mil dólares referentes a custos operacionais e impostos relacionados à transação. Já o Corinthians contestava a obrigação de arcar com essa quantia.

A divergência provocou atrasos no processo de regularização do meia no começo de 2024. Na ocasião, o clube paulista havia desembolsado inicialmente 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões) pela contratação, enquanto o Talleres recorreu à Fifa para cobrar cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões) referentes a parcelas futuras do acordo.

Após análise do caso, a entidade máxima do futebol determinou que o Corinthians deveria pagar 3,6 milhões de dólares (R$ 19,46 milhões), acrescidos de juros anuais de 18%. Além disso, acabou sendo aplicada uma multa adicional de um pouco mais de 720 mil dólares (R$ 3,89 milhões).

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