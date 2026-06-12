Técnico de Marrocos revela que leu todos os livros de Ancelotti antes de enfrentar o Brasil

Na véspera da estreia contra o Brasil na Copa do Mundo de 2026, o técnico de Marrocos, Mohamed Ouahbi, chamou atenção ao comentar sua admiração por Carlo Ancelotti. Durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (12), o treinador revelou que já leu todos os livros escritos pelo comandante da Seleção Brasileira e brincou ao dizer que conhece bem o italiano.

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“Todo mundo sabe quem é o Ancelotti. Talvez eu tenha uma pequena vantagem, porque li todos os livros dele. Conheço muitos detalhes sobre a forma como ele pensa o futebol”, afirmou, em tom descontraído.

Apesar da brincadeira, Ouahbi fez questão de elogiar o trabalho desenvolvido pelo técnico à frente do Brasil. Na avaliação do marroquino, a equipe ganhou mais organização desde a chegada de Ancelotti.

“Não preciso falar da qualidade dos jogadores brasileiros, isso todos conhecem. Mas acredito que o Ancelotti conseguiu dar mais estrutura ao time”, analisou.

O treinador também destacou que, independentemente das comparações com gerações anteriores, a Seleção Brasileira continua sendo uma das grandes forças do futebol mundial.

“Muita gente diz que o Brasil não é mais o mesmo de outros tempos, mas continua sendo o Brasil. É uma seleção apaixonada por futebol, com jogadores que querem vencer o tempo todo. Para nós, é uma honra começar a Copa enfrentando um adversário desse nível”, declarou.

Por fim, Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

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