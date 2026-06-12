Trump liga para Pochettino e deseja sorte aos EUA antes da estreia na Copa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou em contato com o técnico da seleção norte-americana, Mauricio Pochettino, na última quinta-feira (11), para desejar sucesso na estreia da equipe na Copa do Mundo.

Dessa forma, os norte-americanos enfrentam o Paraguai nesta sexta-feira (12), às 22h (de Brasília), no estádio de Los Angeles. Ambos fazem parte do Grupo D ao lado de Turquia e Austrália, que medem forças no domingo (14), 1h (de Brasília).

Last night, we received a message of support from POTUS ahead of our World Cup journey. pic.twitter.com/MVPITGldtS — U.S. Soccer Men’s National Team (@USMNT) June 12, 2026

“Quero dizer que você é um cara fantástico, um treinador fantástico. Conheço seus recordes e seu sucesso, e sei o quão bons são os jogadores. Acho que vocês têm uma ótima chance de ir muito longe. Desejo boa sorte a vocês”, disse Trump.

Na ocasião, o treinador argentino recebeu a ligação com entusiasmo e agradeceu o gesto do chefe de Estado. Nesse sentido, visivelmente satisfeito com a mensagem de apoio, Pochettino respondeu à saudação do presidente. Além disso, destacou a importância do incentivo antes do primeiro compromisso da equipe no Mundial.

“Obrigado pelo seu apoio. Faremos tudo para deixá-lo orgulhoso, assim como todo o país”, respondeu.

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