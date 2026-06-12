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Trump liga para Pochettino e deseja sorte aos EUA antes da estreia na Copa

President Donald Trump, flanked by Vice President JD Vance and FIFA President Gianni Infantino, announces that the FIFA World Cup draw will take place on December 5 at the Kennedy Center, Friday, August 22, 2025. (Official White House Photo by Joyce N. Boghosian)
President Donald Trump, flanked by Vice President JD Vance and FIFA President Gianni Infantino, announces that the FIFA World Cup draw will take place on December 5 at the Kennedy Center, Friday, August 22, 2025. (Official White House Photo by Joyce N. Boghosian) -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou em contato com o técnico da seleção norte-americana, Mauricio Pochettino, na última quinta-feira (11), para desejar sucesso na estreia da equipe na Copa do Mundo.

Dessa forma, os norte-americanos enfrentam o Paraguai nesta sexta-feira (12), às 22h (de Brasília), no estádio de Los Angeles. Ambos fazem parte do Grupo D ao lado de Turquia e Austrália, que medem forças no domingo (14), 1h (de Brasília).

“Quero dizer que você é um cara fantástico, um treinador fantástico. Conheço seus recordes e seu sucesso, e sei o quão bons são os jogadores. Acho que vocês têm uma ótima chance de ir muito longe. Desejo boa sorte a vocês”, disse Trump.

Na ocasião, o treinador argentino recebeu a ligação com entusiasmo e agradeceu o gesto do chefe de Estado. Nesse sentido, visivelmente satisfeito com a mensagem de apoio, Pochettino respondeu à saudação do presidente. Além disso, destacou a importância do incentivo antes do primeiro compromisso da equipe no Mundial.

“Obrigado pelo seu apoio. Faremos tudo para deixá-lo orgulhoso, assim como todo o país”, respondeu.

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