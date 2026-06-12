Larin celebra gol do empate do Canadá após sair do banco: “Momento especial”

Co-anfitrião da Copa do Mundo de 2026, o Canadá fez história nesta sexta-feira (12). Apesar de terem saído atrás no placar, os canadenses buscaram forças para buscar o empate em 1 a 1 e conquistar o primeiro ponto da história do país em Copas.

O gol foi marcado pelo atacante Cyle Larin. O jogador do Southampton-ING precisou de apenas dois minutos após entrar em campo para desentalar o grito de gol da garante dos mais de 43 mil torcedores presentes no BMO Field.

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Larin entrou na partida aos 31 minutos do segundo tempo e marcou o gol de empate aos 33. Após a partida, o atacante falou sobre a oportunidade de marcar um gol pelo seu país em uma Copa do Mundo.

“Foi especial para mim. Eu estava pronto para vir e ajudar a equipe. Achei que os gols viriam. Eu marco quando o Canadá precisa de mim, e sempre foi assim”, disse Larin.

O atacante também falou sobre ter saído do banco para marcar e não ter começado como titular. Larin é uma referência da seleção canadense, mas foi preterido por Jonathan David, da Juventus, que começou a partida como titular no comando do ataque. O camisa 9 admitiu que não fica satisfeito em começar no banco, mas que isso não é da sua alçada.

“Quero jogar todas as partidas. Tenho trabalhado duro em todos os jogos com meu clube para jogar todas as partidas, mas às vezes você não tem controle sobre isso. Só precisamos manter a concentração. Jogaremos em casa e precisamos dar o nosso melhor”

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