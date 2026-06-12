Técnico do Canadá exalta empate com a Bósnia, mas se queixa: “Tivemos o jogo na mão”

O Canadá entrou em campo nesta sexta-feira (12) para fazer história na Copa do Mundo. Com o empate em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina, os canadenses marcaram seu primeiro ponto em Copas, mas para o treinador Jesse Marsch, dois pontos foram deixados pelo caminho.

De acordo com o treinador do Canadá, a equipe fez uma partida correta e suficiente para conquistar uma vitória, controlando a partida e tendo chances. Contudo, as oportunidades desperdiçadas no primeiro tempo fizeram com o que o resultado se encaminhasse para um empate.

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“Sentimos que tivemos o jogo na mão. Estávamos começando a pressionar, as substituições entraram para mudar a situação. Eu disse a eles: ‘Nós os pegamos, agora é hora de pisar fundo no gol’. Estou decepcionado com o primeiro tempo. Não jogamos de forma agressiva”, iniciou Marsch, que complementou:

“Conversamos sobre isso depois e o segundo tempo, o momento em que entramos em campo, foi diferente. Mas temos que garantir que aprenderemos com o jogo de hoje. Vamos continuar pressionando”, disse após a partida.

De olho na próxima partida

No próximo dia 18 de junho, quinta-feira, o Canadá volta a entrar em campo. Pela segunda rodada do Grupo B, os canadenses enfrentam o Catar, no BC Place, em Vancouver, às 19h (de Brasília).

Para esta partida, existe a possibilidade de Jesse Marsch poder finalmente contar com a presença de seu principal jogador: Alphonso Davies. O jogador foi uma ausência sentida nesta sexta, mas ainda segue se recuperando de lesão. Antes da partida, Davies chegou a brincar com a bola no gramado e esteve relacionado, mas não tinha condições de entrar em campo.

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