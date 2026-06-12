Lewandowski viaja aos EUA para negociar com clube da MLS

Robert Lewandowski pode estar perto de iniciar um novo capítulo na carreira. Sem compromissos com a seleção da Polônia durante a Copa do Mundo de 2026 e com o contrato chegando ao fim no Barcelona, o atacante avalia a possibilidade de se transferir para a MLS nos próximos meses.

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De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, o jogador viajou para os Estados Unidos ao lado de seu empresário, Pini Zahavi, para avançar nas conversas com o Chicago Fire. O clube norte-americano aparece como o principal destino do polonês neste momento.

Aos 37 anos, Lewandowski analisa uma proposta de contrato com duração entre duas e três temporadas. Caso aceite a oferta, será a primeira vez que o atacante atuará fora do futebol europeu, após construir uma carreira de sucesso em clubes como Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Barcelona.

Enquanto isso, o nome do artilheiro também chegou a ser especulado no futebol português. No entanto, o presidente do Porto, André Villas-Boas, voltou a descartar qualquer negociação e afirmou que os rumores nas redes sociais não passam de especulações.

Assim, tudo indica que o futuro de Lewandowski deve mesmo passar pelos Estados Unidos. Agora, ele avalia os últimos detalhes antes de decidir sobre a próxima etapa da carreira.

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