Na estreia, Ancelotti deve manter espinha dorsal com oito titulares de 2022

De olho no Marrocos, Carlo Ancelotti manteve a base ao longo da preparação para a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Assim, o técnico, que costuma revelar a formação apenas na preleção, repetiu os mesmos onze em todas as atividades da semana antes do confronto deste sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey.
Dessa forma, o treinador deve levar a campo a seguinte escalação: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Vini Júnior e Raphinha.
Diante disso, se a formação se confirmar, serão oito jogadores que estiveram entre os titulares no triunfo sobre a Sérvia por 2 a 0 na abertura da Copa do Qatar, algo que estabelece um recorde de remanescentes entre duas edições do torneio. As ausências são: Thiago Silva, Neymar (que está no elenco, porém lesionado) e Richarlison.
Últimos detalhes para a estreia
Durante os 15 minutos de atividade liberados para a imprensa, os jogadores participaram inicialmente de um trabalho físico de aquecimento. O exercício exigia explosão e coordenação, com saltos sobre obstáculos e arrancadas em velocidade pelos corredores laterais do campo.
Na sequência, o elenco participou do tradicional “bobinho” no círculo central. Enquanto os jogadores trocavam passes em espaço reduzido, os quatro goleiros seguiram uma programação específica e trabalharam separadamente, como acontece nos treinamentos da Seleção.
O treinador também avaliou alternativas para o decorrer das partidas. Douglas Santos apareceu no lugar de Alex Sandro, Igor Thiago ocupou a vaga de Matheus Cunha e Luiz Henrique foi utilizado pelo lado direito tanto na posição de Cunha quanto na de Paquetá. As experiências, no entanto, serviram como opções táticas para mudanças durante os jogos.
Por fim, a caminhada em busca do hexacampeonato começará oficialmente no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Inserida no Grupo C da competição, a Seleção também enfrentará o Haiti, no dia 19, na Filadélfia. Além disso, medirá forças com a Escócia, no dia 24, em Miami, fechando sua participação na primeira fase do torneio.
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