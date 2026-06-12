Técnico da Bósnia valoriza empate com o Canadá na estreia da Copa do Mundo: “Ponto importante”

Depois de 12 anos, a Bósnia finalmente voltou a disputar um jogo de Copa do Mundo. Nesta sexta (12), os bósnios enfrentaram um dos co-anfitriões do Mundial, o Canadá, em Toronto, e esteve a poucos minutos de começar a campanha com uma vitória. A Bósnia saiu na frente no primeiro tempo, mas já na reta final cedeu o empate para os donos da casa.

Apesar da linha do tempo da partida mostrar que a Bósnia deixou dois pontos pelo caminho, o técnico Sergej Barbarez foi sincero ao analisar a partida. O técnico bósnio entendeu que o Canadá teve grandes chances de marcar e virar o jogo, e que o time contou com a sorte em alguns momentos. Contudo, Sergej afirmou que o empate fez justiça ao que foi jogado no BMO Field.

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“Quando você está na frente do placar a dez minutos do fim e acaba não vencendo, sempre tem que se lamentar. Entretanto, temos que ser realistas, tivemos sorte, mas também tivemos nossas chances… No fim, o empate em 1 a 1 foi justo para os dois times”, disse Barbarez em coletiva.

Por fim, o técnico valorizou o ponto conquistado diante de um dos donos da casa da Copa do Mundo. Barbarez destacou a importância de pontuar pensando no objetivo geral da seleção da Bósnia, que é chegar no mata-mata da competição.

“Afinal, foi um bom ponto para nós, pensando no que nos espera nesta fase de grupos. Certamente esse resultado nos abre caminho, sabemos como a tabela pode ficar, mas não estamos aqui para contar com os outros. Temos mais dois jogos e vamos tentar vencer”, finalizou o técnico.

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