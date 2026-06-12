Virgínia ganha buquê no dia dos namorados, e reação de Vini Jr movimenta a web

A influenciadora Virginia Fonseca movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (12), dia dos namorados. Afinal, a apresentadora publicou uma foto ao lado de um grande buquê de flores vermelhas e de uma pequena caixa de joia. Entre as reações à postagem, chamou atenção o comentário do ex-namorado e atacante da seleção brasileira, Vini Jr, que deixou um coração.

Dessa forma, a interação bastou para alimentar especulações entre os seguidores. Muitos atribuíram o presente ao jogador e encheram a publicação com mensagens sobre uma possível reaproximação do casal.

Parte do público, no entanto, levantou outra hipótese e sugeriu que as flores poderiam ter partido de Zé Felipe, ex-marido de Virginia. Os dois são pais de Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 ano.

Pistas sobre reconciliação

Nos últimos dias, outras teorias sobre uma possível reconciliação entre Virginia e Vini Jr ganharam força nas redes sociais. A influenciadora viajou aos Estados Unidos para cobrir a Copa do Mundo de 2026, enquanto o atacante integra a delegação da seleção brasileira.

Uma das principais pistas apontadas pelos fãs surgiu após uma partida da NBA no Madison Square Garden, em Nova York, na última segunda-feira (8). Felipe Silveira, assessor pessoal de Vini Jr., publicou imagens do local, e os seguidores identificaram um enquadramento muito semelhante ao exibido por Virginia em suas redes sociais.

Além disso, outro detalhe também chamou a atenção do público. Virginia apagou de suas redes sociais a publicação em que anunciava o fim do relacionamento com o jogador. Ela havia compartilhado o comunicado no TikTok em 15 de maio, data do término, mas retirou o conteúdo do perfil recentemente.

Por fim, vale lembrar que a influenciadora anunciou o fim do namoro com Vini Jr em 15 de maio. após sete meses de relacionamento. Na ocasião, ela não explicou os motivos da decisão e pediu respeito à privacidade dos envolvidos.



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