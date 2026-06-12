Presidente da Fifa debocha da Itália ao cogitar nova ampliação da Copa do Mundo

Gianni Infantino, presidente da Fifa, voltou a abordar a possibilidade de ampliar a Copa do Mundo nos próximos anos antes da abertura oficial da edição de 2026. Durante a entrevista, o dirigente suíço-italiano também aproveitou a oportunidade para ironizar a ausência da Itália, que ficou fora do Mundial pela terceira vez.

“Primeiro temos que ver como vai funcionar essa primeira Copa do Mundo com 48 seleções. Está claro que todos que se classificaram é um acontecimento muito grande. A gente até discutiu 64 seleções e, assim, você não tem mais partidas, acaba sendo o mesmo do que com 48, mas mais seleções participam e tem mais envolvimento do mundo inteiro”, disse.

Azzurra de fora

O presidente da Fifa explicou que o assunto chegou ao Conselho da entidade e seguirá em discussão nos próximos anos. Apesar disso, destacou que o foco imediato está na disputa do Mundial de 2026, que servirá como referência para avaliar o novo formato antes de qualquer decisão sobre uma futura expansão da competição.

Um novo aumento no número de seleções classificadas pode ajudar, por exemplo, a Itália a voltar a uma Copa. Os tetracampeões mundiais ficaram de fora pela terceira edição seguida, e Infantino brincou sobre o tema.

“Vamos ver se a Itália se classifica com 64 seleções, ou talvez eu tenha que colocar 208 para ver se ela se classifica (risos)”, concluiu

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