Cuiabá x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

Na tarde deste domingo (14), a bola rola para um confronto de alta intensidade pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partir das 16h (de Brasília) — 15h no horário local —, Cuiabá e Vila Nova enfrentam-se no Estádio da Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

O embate coloca frente a frente equipes embaladas. O Vila Nova lidera a competição isoladamente com 25 pontos e vive o seu melhor momento, acumulando quatro vitórias consecutivas. Do outro lado, o Cuiabá ocupa a 14ª colocação com 16 pontos, mas chega em franca ascensão após duas vitórias seguidas. Dono da melhor defesa do torneio com apenas seis gols sofridos, o clube mandante tenta reduzir a distância de quatro pontos para o G6.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva por meio do canal ESPN Brasil e no streaming da Disney+.

Como chega o Cuiabá

O Dourado vem apresentando evolução ofensiva sob o comando do técnico Eduardo Barros. Para o duelo em casa, o treinador tem baixas importantes: Eliel, Alan Empereur e Gabriel seguem no departamento médico, enquanto o atacante David Miguel cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o lateral Nino Paraíba retorna e o defensor Gabriel Knesowitsch treinou normalmente, podendo ser relacionado.

A equipe deve ir a campo estruturada em uma linha de três defensores com João Basso, Raul e Vitor Mendes, apostando na força dos alas Raylan e Marlon para municiar a dupla de ataque formada por Rodrigo Rodrigues e Vinicius Peixoto.

Como chega o Vila Nova

O líder da Série B precisará superar uma série de problemas médicos para defender a ponta da tabela. O técnico Guto Ferreira não contará com o goleiro Helton Leite nem com o lateral Willian Formiga, que cumprem protocolo de concussão após sofrerem traumatismo craniano. Marquinhos Gabriel (contratura muscular) e Rafa Silva (pós-artroscopia) continuam fora, enquanto Dellatorre e Emerson Urso seguem em transição física. A principal dúvida é o atacante André Luís, com dores na cintura.

A novidade na meta será a entrada de Dalberson. No meio-campo, Willian Maranhão retorna de suspensão e disputa posição justamente com André Luís. Caso o volante seja o escolhido, Guto fechará mais a marcação ao lado de João Vieira, Dudu e Dodô, deixando Ryan e Janderson encarregados da velocidade.

CUIABÁ X VILA NOVA

Campeonato Brasileiro Série B – 13ª Rodada

Data e hora: 14 de junho de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília) / 15h (de MT)

Local: Estádio Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Marcelo Carné; João Basso, Raul e Vitor Mendes; Raylan, Pepê, Calebe, Weverson e Marlon; Rodrigo Rodrigues e Vinicius Peixoto. Técnico: Eduardo Barros.

VILA NOVA: Dalberson; Nathan Camargo, Tiago Pagnussat, Anderson Jesus e Higor; João Vieira, Dudu e Dodô; Ryan, Janderson e André Luís (Willian Maranhão ou Gustavo Puskas). Técnico: Guto Ferreira.

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares (AL) e Maria De Fatima Mendonca Da Trindade (AL)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Onde assistir: Disney+

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