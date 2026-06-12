Portugal desembarca nos EUA e fecha a chegada das 48 seleções da Copa

A última delegação pendente no mapa da Copa do Mundo de 2026 carimbou o passaporte. A seleção de Portugal desembarcou no estado da Flórida nesta sexta-feira (12), completando o grupo das 48 equipes participantes nos territórios dos países-sede do torneio. A comissão técnica portuguesa optou por realizar todo o período de treinamentos em solo europeu, fato que transformou o país na última nação a viajar para o continente americano. A Fifa estipula que todas as confederações devem se estabelecer em suas respectivas bases oficiais com até cinco dias de antecedência do jogo de estreia.

A delegação lusitana escolheu as instalações do CT Gardens North County District Park, na cidade de Palm Beach Gardens, para realizar as suas atividades táticas. A estreia da equipe na competição está agendada para a próxima quarta-feira (17), diante da República Democrática do Congo, no gramado de Houston. O oponente africano foi o penúltimo selecionado a desembarcar na América do Norte, fixando a sua base no Texas na última quinta-feira.

Delegação de Portugal recebeu apoio presidencial antes do embarque

A preparação da equipe de Cristiano Ronaldo contou com dois testes preparatórios em território nacional antes do voo intercontinental. Os portugueses venceram a seleção do Chile pelo placar de 2 a 1 em duelo disputado em Oeiras, na Grande Lisboa, e obtiveram o mesmo score de 2 a 1 no amistoso contra a Nigéria, realizado na cidade de Leiria. Antes de deixar a Europa, os atletas receberam incentivos do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que visitou o hotel da concentração.

A equipe integra o Grupo K do torneio internacional ao lado de congoleses, colombianos e uzbeques. A comissão técnica projeta os primeiros trabalhos em campo aberto na Flórida para ambientar o elenco ao clima norte-americano. Após o confronto inicial na próxima semana, os portugueses encaram o Uzbequistão no dia 23 e fecham a sua participação na fase de grupos no clássico diante da Colômbia, agendado para o dia 27 de junho.

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