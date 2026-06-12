Anitta canta na abertura da Copa nos EUA

Anitta representou o Brasil na cerimônia de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos. A cantora se apresentou nesta sexta-feira (12), no SoFi Stadium, em Los Angeles, antes da partida entre Estados Unidos e Paraguai, pela primeira rodada do Grupo D. A brasileira subiu ao palco durante a apresentação de “Goals”, música ligada ao projeto musical oficial do Mundial. Ela dividiu a performance com LISA e Rema, em um dos momentos mais aguardados da cerimônia americana. A apresentação reuniu pop, afrobeats e referências latinas, em sintonia com a proposta internacional da Copa.

No gramado, Anitta apareceu de branco e levou ao espetáculo uma estética marcada por brilho, movimento e energia. Além disso, a presença da cantora deu um componente brasileiro ao evento, mesmo em uma abertura organizada para marcar a estreia dos Estados Unidos como país-sede.

A performance de “Goals” reforçou o caráter global do torneio. LISA, Anitta e Rema representam mercados musicais diferentes e levaram ao palco uma combinação de estilos pensada para dialogar com públicos de vários continentes. Portanto, a sequência funcionou como um dos pontos centrais da cerimônia.

Antes da entrada de Anitta, o SoFi Stadium já tinha recebido uma produção de grande porte. A abertura começou com tambores, cores da bandeira americana e uma narração em tom de celebração nacional. Percussionistas vestidos de vermelho e azul ocuparam o gramado enquanto a cerimônia apresentava uma mensagem de boas-vindas.

A narração destacou os Estados Unidos como um país formado por 50 estados e mais de 340 milhões de torcedores. Em seguida, o espetáculo conectou a identidade americana ao futebol e ao sentido de união em torno do esporte. Assim, Los Angeles assumiu o centro da festa global do Mundial nesta sexta-feira.

Shows no gramado

A primeira sequência musical teve Future e Tyla. Os dois participaram de uma apresentação que transformou os tambores iniciais em “Game Time”. Future apareceu com figurino vermelho brilhante ao lado de uma grande estrutura da taça da Copa do Mundo, posicionada no centro do campo.

Tyla entrou logo depois, com visual inspirado nas cores da bandeira americana. A cantora sul-africana dividiu a cena com Future e ajudou a acelerar o clima da cerimônia. Além disso, o gramado recebeu projeções e elementos visuais ligados ao mapa dos Estados Unidos.

Depois, LISA comandou a parte mais pop da abertura. A artista cantou e dançou “Goals” antes de receber Anitta e Rema na sequência. A entrada da brasileira ampliou a repercussão do espetáculo, principalmente pela presença de uma artista nacional em um dos palcos mais vistos do esporte mundial.

Katy Perry encerra a cerimônia

Katy Perry ficou com o encerramento da cerimônia americana. A cantora entrou no centro do gramado com microfone em mãos e apresentou “Wonder”. A performance teve formato mais direto e funcionou como transição para o protocolo final antes da entrada das seleções.

A artista cantou ao lado de um jovem intérprete, em uma cena de tom emocional. Em vez de apostar apenas em explosões visuais, o encerramento buscou uma atmosfera mais simbólica. Desse modo, a cerimônia terminou com uma mensagem de celebração, juventude e conexão entre música e futebol.

Depois do show, o estádio voltou sua atenção para a partida. As bandeiras foram posicionadas no gramado, as seleções entraram em campo e os hinos nacionais antecederam a bola rolando. A abertura, então, serviu como grande aquecimento para a estreia americana no Mundial.

O SoFi Stadium recebeu a cerimônia com status de palco central da Copa nos Estados Unidos. O estádio fica em Inglewood, na região metropolitana de Los Angeles, e costuma sediar grandes eventos esportivos e musicais. Nesta sexta-feira, reuniu futebol, entretenimento e celebridades em uma mesma noite.

Canadá e México

A cerimônia americana também integrou a série de eventos preparada para os países-sede. Pela primeira vez, a Copa teve aberturas em três países. O México iniciou a celebração na quinta-feira. Já nesta sexta, Canadá e Estados Unidos receberam suas próprias cerimônias antes dos jogos de suas seleções.

No Canadá, Toronto também teve uma cerimônia antes de Canadá x Bósnia e Herzegovina. O evento contou com Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez e Nora Fatehi, além de participação do ator Will Arnett. Durante a programação, Michael Bublé apareceu no centro do gramado, Alanis Morissette cantou o hino canadense e a apresentação ainda teve sobrevoo dos Snowbirds, esquadrilha da força aérea do Canadá.

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