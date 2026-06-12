Cadáver é encontrado perto de local de treino do Irã no México

Um episódio de violência assustou os arredores da concentração da seleção do Irã nesta sexta-feira (12). A polícia do México localizou um cadáver em avançado estado de decomposição dentro do porta-malas de um carro estacionado em frente ao Estádio Caliente, em Tijuana. O local serve como campo oficial de treinamentos para a equipe asiática durante a Copa do Mundo de 2026. O veículo, um utilitário Toyota cinza, estava parado no pátio de um supermercado de frente para a praça esportiva, bem próximo ao hotel da delegação.

A seleção iraniana precisou alterar o seu planejamento inicial de logística para a competição por conta de motivos geopolíticos. A comissão técnica planejava fixar a sua base de treinamentos em território norte-americano. Contudo o conflito diplomático e militar em andamento entre Washington e Teerã obrigou os dirigentes a transferirem a estrutura de preparação para o solo mexicano de última hora.

Peritos encontram marcas de violência em corpo ocultado dentro de SUV

Os agentes da patrulha local suspeitaram do automóvel por conta do forte odor de putrefação e acionaram os peritos criminais. Profissionais paramentados com trajes especiais de isolamento abriram o porta-malas do veículo e encontraram a vítima envolta em um saco plástico preto. A Promotoria de Tijuana concedeu entrevista à agência de notícias AFP e confirmou que o corpo apresentava diversas marcas de violência física. O órgão de segurança constatou que o carro estava abandonado no estacionamento desde a última quarta-feira.

As autoridades policiais locais ressaltaram que ainda não existem indícios técnicos ou linhas de investigação que liguem o assassinato à presença da delegação do Irã ou à realização da Copa do Mundo. A cidade de Tijuana enfrenta altos índices de criminalidade urbana no país e registrou a marca de mais de 1.200 homicídios ao longo do ano de 2025.

Guarda Nacional faz escolta armada e Irã foca na estreia em Los Angeles

A rotina de transporte do elenco iraniano conta com o suporte de um forte aparato de segurança estatal. Um comboio tático blindado da Guarda Nacional realiza a proteção do ônibus dos atletas no trajeto de apenas um minuto que separa o hotel Marriott e as dependências do estádio de treino.

O elenco do Irã deixou o complexo esportivo logo após a remoção do corpo pelos peritos do Instituto Médico Legal. Os representantes da federação iraniana preferiram não comentar se solicitariam um reforço no número de soldados após o incidente. A equipe viaja nos próximos dias para os Estados Unidos, onde enfrentará a Bélgica na segunda-feira, em Los Angeles. Esta será a abertura oficial do Grupo G, que também conta com as seleções de Egito e Nova Zelândia.

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