Tom Cruise e David Beckham vão à estreia dos EUA na Copa

Tom Cruise e David Beckham marcaram presença no SoFi Stadium, em Los Angeles, na estreia dos Estados Unidos contra o Paraguai pela Copa do Mundo. Os dois apareceram lado a lado em um camarote durante a execução do hino americano antes da partida.

A presença do astro de Hollywood e do ex-jogador inglês reforçou o clima de grande evento em Los Angeles, uma das cidades-sede do Mundial. Além disso, Beckham viveu um dia especial na cidade, já que recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood horas antes da partida.

Tom Cruise também participou da cerimônia em homenagem ao amigo. Depois disso, os dois acompanharam o jogo da seleção americana no estádio. A aparição chamou atenção durante a transmissão e movimentou as redes sociais.

Outros astros

Outras celebridades, ademais, também acompanharam a estreia dos Estados Unidos. Brad Pitt, Sofia Vergara, Halle Berry, Paris Hilton e Rob Lowe apareceram entre os famosos presentes no SoFi Stadium. Portanto, a partida ganhou contornos de evento esportivo e de entretenimento.

Dentro de campo, os Estados Unidos iniciam, afinal, sua caminhada no Grupo D da Copa do Mundo diante do Paraguai. A partida marcou a estreia da seleção americana no torneio e reuniu nomes conhecidos do cinema, da televisão, da música e do esporte nas arquibancadas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.