Livakovic celebra terceira Copa da carreira

Dominik Livaković chega à sua terceira Copa do Mundo pela Croácia. Além disso, o goleiro carrega na bagagem duas campanhas históricas com a seleção. Ele participou dos Mundiais da Rússia e do Catar, quando os croatas voltaram para casa com medalhas e consolidaram uma das fases mais marcantes do país no futebol.

Em entrevista divulgada pela Federação Croata nesta sexta-feira, Livaković valorizou o momento da equipe antes da estreia. O goleiro afirmou que guarda ótimas lembranças das duas Copas anteriores e destacou o ambiente da delegação na preparação para o torneio.

“Joguei duas Copas do Mundo e, quando voltamos para casa, sentimos algo maravilhoso. Tenho grandes lembranças desses torneios, e agora acontece o mesmo. A preparação correu bem. A atmosfera está excelente. Temos ótimas condições aqui. Está tudo bem. Estamos felizes por estar aqui”, disse.

A Croácia chega ao Mundial com uma geração que mistura experiência e renovação. Portanto, Livaković também destacou a força do grupo e a postura dos jogadores quando vestem a camisa da seleção. Para o goleiro, o orgulho nacional ajuda a explicar a regularidade croata em grandes torneios.

“Isso simplesmente faz parte da nossa natureza. Temos orgulho sempre que vestimos a camisa do nosso país. Nós nos damos bem e temos boas pessoas nos liderando. Além disso, contamos com jogadores experientes, que servem de exemplo para o restante do grupo”, afirmou.

O goleiro também agradeceu a recepção da torcida em Alexandria, cidade que recebeu a delegação croata. Segundo ele, o carinho do público tem peso especial para os jogadores, principalmente pelo impacto que os atletas podem causar nas crianças.

“Quero agradecer às pessoas que nos receberam. Isso significa muito para nós. Quando éramos crianças, todos nós olhávamos para nossos ídolos. Então, isso também nos inspira. Recebemos uma acolhida muito calorosa, e todos foram muito educados”, declarou.

Defesa recebe elogios

Ao falar sobre a estrutura da Croácia, Livaković destacou especialmente o sistema defensivo. O goleiro elogiou os companheiros que atuam à sua frente e citou a chegada de Luka Vušković ao grupo.

“Temos uma defesa excelente. Recentemente, Luka Vušković também se juntou a nós. Eles são jovens, rápidos, e não há muito mais a dizer. É realmente ótimo tê-los à sua frente”, disse.

A Croácia aposta nessa solidez para tentar manter o desempenho competitivo que marcou os últimos Mundiais. Além disso, Livaković terá papel importante em uma equipe que costuma crescer em jogos de alta exigência. Nas últimas edições, o goleiro viveu momentos decisivos e ajudou a seleção em campanhas de destaque.

O jogador também comentou a possibilidade de se tornar o goleiro croata com mais jogos em Copas do Mundo. Ainda assim, ele preferiu valorizar o apoio interno e o convívio com outros atletas da posição.

“Tenho orgulho da minha primeira partida. Além disso, tudo fica mais fácil quando você tem goleiros ao seu redor que já passaram por essas experiências. Conversamos bastante, e sou grato por isso”, afirmou.

Calor e novas regras

A delegação croata também convive com o calor durante a preparação. Apesar disso, Livaković afirmou que a equipe não adotou medidas incomuns para lidar com a temperatura. Segundo o goleiro, os jogadores mantêm cuidados básicos depois dos treinos.

“Está quente, mas não fazemos nada particularmente especial. Bebemos bastante água e usamos banheiras de gelo depois dos treinos. Também faz calor na Croácia, então estamos acostumados”, explicou.

O goleiro ainda comentou as novas regras da Copa do Mundo. Para ele, a adaptação não exige grandes mudanças, mas pede atenção maior dos jogadores durante as partidas.

“Já disputamos jogos com essas regras. Então, você só precisa prestar um pouco mais de atenção. Não é tão difícil”, disse.

Livaković também falou sobre Harry Kane, atacante da Inglaterra. O croata já enfrentou o centroavante em outras oportunidades e elogiou a capacidade do jogador de participar da construção das jogadas, além de finalizar.

“Já joguei contra Kane várias vezes. Ele é um atacante fenomenal. Não é apenas um goleador. Ele recua para receber a bola e também cria chances. Falamos muito sobre ele e teremos que analisá-lo com cuidado”, avaliou.

Temporada de altos e baixos

Antes da Copa, Livaković viveu uma temporada turbulenta no clube. O goleiro citou a lesão sofrida no Fenerbahçe, mas também valorizou a confiança recebida do treinador. Na segunda metade da temporada, ele voltou a ganhar ritmo e participou das conquistas do Dinamo.

“Foi uma temporada turbulenta, especialmente depois da lesão no Fenerbahçe. Quero agradecer ao treinador por ter ficado ao meu lado. Tento retribuir essa confiança com compromisso e atuações. A segunda metade da temporada foi excelente. Vencemos a dobradinha nacional com o Dinamo, e me sinto ótimo”, concluiu.

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