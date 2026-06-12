Torcida brasileira invade Time Square e faz festa antes da estreia na Copa

Nas vésperas da estreia na Copa do Mundo, a torcida brasileira fez uma grande festa na Times Square, em Nova York. Na noite desta sexta-feira (12), milhares de torcedores se reuniram no principal cartão-postal da cidade e fizeram uma festa no melhor estilo brasileiro.

O evento aconteceu com a organização do Movimento Verde e Amarelo. A abertura de um bandeirão que celebra os cinco títulos da Seleção na Copa marcou o auge da festa. Além disso, os torcedores também celebraram com rodas de samba, que envolveram escoceses que passavam pelo local.

A festa antecede a grande estreia do Brasil no Mundial. A Seleção começa sua jornada na competição no começo da noite deste sábado (13), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, na região de Nova York.

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