Os eleitos de Ancelotti: Rayan

Uma joia que surgiu na Colina e que voou para dominar o mundo. É assim que podemos analisar a carreira fantástica de Rayan. Jogador mais jovem da Seleção nesta Copa, o atacante surgiu de forma arrasadora no Vasco e, no começo deste ano, se transferiu para o Bournemouth, da Inglaterra, onde manteve o nível e ganhou uma oportunidade com Ancelotti.

Entretanto, a combinação entre o jogador e a Amarelinha já acontece há muito tempo. Afinal, Rayan defendeu as seleções de base desde os 15 anos. Por lá, conquistou o Sul-Americano Sub-17 e o Sub-20, e já mostrou que a camisa lhe cabia muito bem.

No Vasco, conseguiu protagonismo na equipe, mesmo com a pouca idade, se tornando um pilar do time cruz-maltino no Brasileirão. Com isso, chamou a atenção do futebol inglês, encontrando no Bournemouth a sua porta de entrada para a Europa. Assim, mais uma vez, teve uma grande conexão e caiu nas graças da torcida, sendo peça fundamental para a histórica conquista da vaga na Liga Europa, recebendo o apelido de “Rayanair”.

Além do voo para a competição continental, Rayan também conseguiu uma vaga no maior torneio do futebol. Bastou apenas uma convocação para que Ancelotti entendesse porque o atacante consegue ser tão aclamado por onde passa e, com a ausência de Estêvão, ganhasse uma vaga no ataque da Seleção. Agora resta saber se teremos gol de Rayan no Mundial.

Fala, Rayan

“Vou dar o meu máximo aqui no Brasil. Tem a França, tem a Argentina, e outros favoritos. Mas somos fortes e estou aqui para ajudar o Brasil a trazer o hexa”

Raio-X

Nome: Matheus Santos Carneiro da Cunha

Idade: 19 anos

Data de nascimento: 3 de agosto de 2006

Altura: 1,85m

Peso: 82kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 4

Jogos: 3

Gols: 1

Títulos: –

Nos clubes

Vasco (2023-2026)

Bournemouth (desde 2026)

Opinião do Léo*

Uma das escassas boas notícias do Vasco nos últimos anos, o atacante Rayan renovou a autoestima dos cruz-maltinos antes de embarcar para a Inglaterra, onde consolidou muito rápido o crescimento profissional que o catapultou para a Copa do Mundo de 2026. No Bournemouth, chamou a atenção da comissão técnica da Seleção Brasileira pelo nível de competitividade na Premier League e pela capacidade de explosão.

No entanto, conta com características similares a Luiz Henrique, algo que o coloca como terceira opção e com menos minutagem do que esperava na equipe verde e amarela. Mas é símbolo de uma renovação que tanta gente pede para o Brasil. Um ponta de lança que entra no grupo para, quem sabe, ganhar muito mais protagonismo na Copa do Mundo de 2030.

(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

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