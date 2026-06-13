Primeiro dia da Copa do Mundo faz Globo alcançar mais de 46 milhões de pessoas

A cobertura oficial do primeiro dia da Copa do Mundo de 2026 gerou resultados expressivos para o ecossistema da Rede Globo na última quinta-feira (11). O conglomerado de mídia alcançou a marca de 46,4 milhões de pessoas conectadas simultaneamente por meio das transmissões na TV Globo, no canal Sportv e no portal ge.globo. O índice representa um acréscimo de 25% no número de telespectadores na comparação direta com a média registrada nas quatro quintas-feiras anteriores. O maior destaque ficou por conta do engajamento do público jovem, na faixa de 18 a 34 anos, que apresentou uma expansão de 26% no consumo de conteúdo.

A transmissão da Cerimônia de Abertura, realizada em solo mexicano, garantiu 16 pontos de média na TV aberta. O índice marcou o recorde absoluto de audiência para aquela faixa de horário no ano de 2026, superando em 39% os números habituais da emissora. O evento também assegurou o topo do ranking de audiência entre o público jovem nas programações de quinta-feira.

Vitória do México registra índices históricos na TV Globo e no esporte

A bola rolando no confronto de abertura entre México e África do Sul manteve o público conectado e consolidou 21 pontos de audiência para a emissora. O resultado garantiu o posto de maior audiência registrada no horário em uma quinta-feira desde a realização do Mundial de 2022. Na faixa do fim de noite, o programa Central da Copa também carimbou um feito inédito. A atração anotou 16 pontos de média e atingiu a maior audiência histórica para uma estreia do formato tradicional de resumos do torneio.

O canal por assinatura Sportv também obteve liderança isolada na TV paga durante a exibição dos noventa minutos iniciais da competição. A emissora fechada registrou um volume de público 180% superior à média das quatro semanas anteriores. O desempenho da transmissão esportiva superou em mais de cinco vezes a pontuação obtida pelo segundo colocado no ranking de canais por assinatura.

Plataformas digitais superam os dados de acessos do Mundial de 2022

O comportamento dos torcedores também impulsionou os dados das mídias digitais do grupo. Os usuários consumiram mais de 1,8 milhão de horas de conteúdo voltado ao torneio na plataforma de streaming Globoplay, um salto de 76% em relação ao jogo de abertura do torneio disputado no Catar. O serviço de reprodução de vídeos contabilizou 2,1 milhões de visualizações completas, registrando uma presença feminina 116% maior no sistema de transmissão simultânea.

O portal ge.globo encerrou a quinta-feira com uma marca de 5,6 milhões de usuários únicos conectados, índice 28% acima da média anual da página da web. O consumo interno de materiais em vídeo no site esportivo avançou 38% na comparação direta com o primeiro dia de cobertura do torneio anterior.