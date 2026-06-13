Ingleses sofrem furto de equipamentos às vésperas da estreia na Copa, diz jornal

A delegação da Inglaterra sofreu um contratempo inusitado nos Estados Unidos. Isso porque parte significativa dos materiais de treino e chuteiras dos jogadores foi furtada de uma van em Kansas City, segundo revelou o jornal inglês “Daily Mail”. A Federação Inglesa ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

O episódio ocorre a poucos dias do primeiro jogo da seleção contra a Croácia. Os ingleses entrarão em campo na próxima quarta-feira (17), em Dallas, pelo Grupo L da Copa do Mundo.

De acordo com a publicação, houve a subtração dos calçados das principais estrelas, como Harry Kane e Jude Bellingham, além de bolas oficiais e diversos equipamentos de preparação. Fontes afirmaram, aliás, que apenas uma bola restou da carga. Há suspeitas de envolvimento dos motoristas responsáveis pelo transporte, e a polícia norte-americana já abriu investigação.

O material roubado fazia parte da mudança da equipe técnica, que havia reunido todos os recursos necessários para a preparação: mesas de massagem, quadros de análise tática e outros instrumentos. A seleção está atualmente em West Palm Gardens, na Flórida, mas se deslocará para sua base oficial no torneio, o Swope Soccer Village, em Kansas City — complexo esportivo fundado em 2007 e utilizado pelo Sporting Kansas City, da MLS.

A Inglaterra chega ao Mundial com ambições altas. Campeã apenas em 1966, busca repetir o feito seis décadas depois. Recentemente, foi vice-campeã em duas Eurocopas consecutivas, semifinalista em 2018 e quartas de final em 2022. No Grupo L, enfrentará Croácia, Gana e Panamá, tentando confirmar o status de favorita ao título.

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