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Ingleses sofrem furto de equipamentos às vésperas da estreia na Copa, diz jornal

Ingleses sofrem furto de equipamentos às vésperas da estreia na Copa, diz jornal
Ingleses sofrem furto de equipamentos às vésperas da estreia na Copa, diz jornal -

A delegação da Inglaterra sofreu um contratempo inusitado nos Estados Unidos. Isso porque parte significativa dos materiais de treino e chuteiras dos jogadores foi furtada de uma van em Kansas City, segundo revelou o jornal inglês “Daily Mail”. A Federação Inglesa ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

O episódio ocorre a poucos dias do primeiro jogo da seleção contra a Croácia. Os ingleses entrarão em campo na próxima quarta-feira (17), em Dallas, pelo Grupo L da Copa do Mundo.

De acordo com a publicação, houve a subtração dos calçados das principais estrelas, como Harry Kane e Jude Bellingham, além de bolas oficiais e diversos equipamentos de preparação. Fontes afirmaram, aliás, que apenas uma bola restou da carga. Há suspeitas de envolvimento dos motoristas responsáveis pelo transporte, e a polícia norte-americana já abriu investigação.

O material roubado fazia parte da mudança da equipe técnica, que havia reunido todos os recursos necessários para a preparação: mesas de massagem, quadros de análise tática e outros instrumentos. A seleção está atualmente em West Palm Gardens, na Flórida, mas se deslocará para sua base oficial no torneio, o Swope Soccer Village, em Kansas City — complexo esportivo fundado em 2007 e utilizado pelo Sporting Kansas City, da MLS.

A Inglaterra chega ao Mundial com ambições altas. Campeã apenas em 1966, busca repetir o feito seis décadas depois. Recentemente, foi vice-campeã em duas Eurocopas consecutivas, semifinalista em 2018 e quartas de final em 2022. No Grupo L, enfrentará Croácia, Gana e Panamá, tentando confirmar o status de favorita ao título.

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