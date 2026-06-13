ASSINE JÁ!
Jogada10

Nova regra da Fifa faz VAR corrigir cartão por erro de identidade na Copa do Mundo

Nova regra da Fifa faz VAR corrigir cartão por erro de identidade na Copa do Mundo
Nova regra da Fifa faz VAR corrigir cartão por erro de identidade na Copa do Mundo -

A tecnologia e as novas diretrizes de arbitragem da Fifa protagonizaram um lance histórico na noite desta sexta-feira (12), durante a abertura do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. No confronto entre Estados Unidos e Paraguai, realizado no SoFi Stadium, em Los Angeles, o árbitro de vídeo acionou o juiz de campo, o holandês Danny Desmond Makkelie, para corrigir um “erro de identidade” na aplicação de um cartão amarelo. O procedimento marcou a primeira vez que a nova regra foi utilizada na história dos Mundiais.

O lance controverso aconteceu aos 7 minutos da etapa complementar, após uma disputa de bola perto da linha de fundo do setor defensivo norte-americano. O árbitro principal interpretou o movimento como falta e aplicou o cartão amarelo para o defensor dos Estados Unidos, Tim Ream. A equipe técnica do VAR iniciou a checagem imediata da jogada e identificou que o atacante paraguaio Miguel Almirón havia simulado a infração no gramado. Desse modo, induziu a arbitragem ao erro.

Entenda o funcionamento do novo protocolo adotado pela Fifa na Copa do Mundo

A mudança na postura do tribunal de campo decorre de uma das novas regras de arbitragem implementadas especificamente para a competição de 2026. O texto prevê que a cabine do VAR pode intervir para alertar o árbitro principal caso ele aplique uma advertência de cartão amarelo para o atleta errado. Ou ainda em um contexto de erro crasso de interpretação de autoria. O regulamento estabelece que, nestas situações específicas de identificação equivocada, o reinício imediato da partida não impede a revisão e a consequente anulação do cartão.

Após analisar as imagens no monitor de campo, o árbitro holandês cancelou o cartão amarelo que havia aplicado ao zagueiro Ream. Na sequência do protocolo, o juiz chamou o atacante paraguaio e aplicou a advertência por simulação para a estrela da equipe sul-americana.

Seleção dos Estados Unidos goleia diante de celebridades em Los Angeles

O imbróglio tecnológico no segundo tempo não diminuiu o ritmo da seleção dos EUA, que confirmou o favoritismo e goleou o Paraguai pelo placar de 4 a 1. A torcida local e celebridades do cinema e do esporte como Tom Cruise, David Beckham e Brad Pitt acompanharam um verdadeiro show coletivo da equipe estadunidense nos primeiros 45 minutos de partida.

O placar começou a se movimentar com um gol contra do volante paraguaio Raúl Bobadilla. Logo em seguida, o atacante Folarin Balogun balançou as redes duas vezes para ampliar a vantagem antes do intervalo. Na segunda etapa, o meia Maurício, brasileiro naturalizado paraguaio, marcou o gol de honra dos visitantes. Contudo, o meia Giovanni Reyna anotou o quarto tento nos acréscimos e fechou a goleada em Los Angeles.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas