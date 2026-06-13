Nova regra da Fifa faz VAR corrigir cartão por erro de identidade na Copa do Mundo

A tecnologia e as novas diretrizes de arbitragem da Fifa protagonizaram um lance histórico na noite desta sexta-feira (12), durante a abertura do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. No confronto entre Estados Unidos e Paraguai, realizado no SoFi Stadium, em Los Angeles, o árbitro de vídeo acionou o juiz de campo, o holandês Danny Desmond Makkelie, para corrigir um “erro de identidade” na aplicação de um cartão amarelo. O procedimento marcou a primeira vez que a nova regra foi utilizada na história dos Mundiais.

O lance controverso aconteceu aos 7 minutos da etapa complementar, após uma disputa de bola perto da linha de fundo do setor defensivo norte-americano. O árbitro principal interpretou o movimento como falta e aplicou o cartão amarelo para o defensor dos Estados Unidos, Tim Ream. A equipe técnica do VAR iniciou a checagem imediata da jogada e identificou que o atacante paraguaio Miguel Almirón havia simulado a infração no gramado. Desse modo, induziu a arbitragem ao erro.

Entenda o funcionamento do novo protocolo adotado pela Fifa na Copa do Mundo

A mudança na postura do tribunal de campo decorre de uma das novas regras de arbitragem implementadas especificamente para a competição de 2026. O texto prevê que a cabine do VAR pode intervir para alertar o árbitro principal caso ele aplique uma advertência de cartão amarelo para o atleta errado. Ou ainda em um contexto de erro crasso de interpretação de autoria. O regulamento estabelece que, nestas situações específicas de identificação equivocada, o reinício imediato da partida não impede a revisão e a consequente anulação do cartão.

Após analisar as imagens no monitor de campo, o árbitro holandês cancelou o cartão amarelo que havia aplicado ao zagueiro Ream. Na sequência do protocolo, o juiz chamou o atacante paraguaio e aplicou a advertência por simulação para a estrela da equipe sul-americana.

Seleção dos Estados Unidos goleia diante de celebridades em Los Angeles

O imbróglio tecnológico no segundo tempo não diminuiu o ritmo da seleção dos EUA, que confirmou o favoritismo e goleou o Paraguai pelo placar de 4 a 1. A torcida local e celebridades do cinema e do esporte como Tom Cruise, David Beckham e Brad Pitt acompanharam um verdadeiro show coletivo da equipe estadunidense nos primeiros 45 minutos de partida.

O placar começou a se movimentar com um gol contra do volante paraguaio Raúl Bobadilla. Logo em seguida, o atacante Folarin Balogun balançou as redes duas vezes para ampliar a vantagem antes do intervalo. Na segunda etapa, o meia Maurício, brasileiro naturalizado paraguaio, marcou o gol de honra dos visitantes. Contudo, o meia Giovanni Reyna anotou o quarto tento nos acréscimos e fechou a goleada em Los Angeles.

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