Maurício vê Paraguai vivo na Copa após goleada sofrida em estreia

O Paraguai perdeu para os Estados Unidos por 4 a 1, nesta sexta-feira (12), no SoFi Stadium, em Los Angeles, pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo. Apesar do resultado negativo, Maurício, brasileiro naturalizado paraguaio e jogador do Palmeiras, saiu do banco, marcou o gol da seleção sul-americana e cobrou reação imediata na sequência do torneio.

Depois da partida, o meia reconheceu que o início ruim pesou contra a equipe de Gustavo Alfaro. Além disso, destacou que o Paraguai precisa entrar mais forte nos próximos compromissos.

“Quando começou a partida, foi custoso para a gente. Temos que começar muito fortes. Dessa maneira, o jogo vai embora”, afirmou Maurício.

Os Estados Unidos construíram a vitória ainda no primeiro tempo. Bobadilla marcou contra logo aos seis minutos. Depois, Balogun ampliou aos 30 e voltou a balançar a rede nos acréscimos. No segundo tempo, porém, o Paraguai melhorou. Assim, Maurício aproveitou assistência de Enciso e descontou aos 27 minutos. Apesar do gol, o Paraguai não conseguiu transformar a reação em pressão suficiente para buscar o empate. Ainda assim, Maurício valorizou a necessidade de manter o grupo confiante.

“É importante a gente melhorar e levantar a cabeça, porque temos muito pela frente”, disse.

Maurício pede reação aos companheiros

O jogador também lembrou que uma derrota na estreia não elimina a equipe. Para ele, o Paraguai precisa usar a experiência de competições anteriores como referência para seguir vivo no Grupo D.

“A gente sabe que é um torneio. Na última Copa do Mundo, por exemplo, a Argentina perdeu a primeira partida e depois se recuperou. Então, temos que focar. Ainda tem muito pela frente”, completou.

Com o resultado, o Paraguai larga sem pontos na chave. Já os Estados Unidos começam a Copa com vitória e assumem boa posição no grupo. Na próxima rodada, os paraguaios enfrentam a Turquia na sexta-feira (19), em Santa Clara. No mesmo dia, a seleção americana encara a Austrália, em Seattle.

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