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Maurício vê Paraguai vivo na Copa após goleada sofrida em estreia

Maurício vê Paraguai vivo na Copa após goleada sofrida em estreia
Maurício vê Paraguai vivo na Copa após goleada sofrida em estreia -

O Paraguai perdeu para os Estados Unidos por 4 a 1, nesta sexta-feira (12), no SoFi Stadium, em Los Angeles, pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo. Apesar do resultado negativo, Maurício, brasileiro naturalizado paraguaio e jogador do Palmeiras, saiu do banco, marcou o gol da seleção sul-americana e cobrou reação imediata na sequência do torneio.

Depois da partida, o meia reconheceu que o início ruim pesou contra a equipe de Gustavo Alfaro. Além disso, destacou que o Paraguai precisa entrar mais forte nos próximos compromissos.

“Quando começou a partida, foi custoso para a gente. Temos que começar muito fortes. Dessa maneira, o jogo vai embora”, afirmou Maurício.

Os Estados Unidos construíram a vitória ainda no primeiro tempo. Bobadilla marcou contra logo aos seis minutos. Depois, Balogun ampliou aos 30 e voltou a balançar a rede nos acréscimos. No segundo tempo, porém, o Paraguai melhorou. Assim, Maurício aproveitou assistência de Enciso e descontou aos 27 minutos. Apesar do gol, o Paraguai não conseguiu transformar a reação em pressão suficiente para buscar o empate. Ainda assim, Maurício valorizou a necessidade de manter o grupo confiante.

“É importante a gente melhorar e levantar a cabeça, porque temos muito pela frente”, disse.

Maurício pede reação aos companheiros

O jogador também lembrou que uma derrota na estreia não elimina a equipe. Para ele, o Paraguai precisa usar a experiência de competições anteriores como referência para seguir vivo no Grupo D.

“A gente sabe que é um torneio. Na última Copa do Mundo, por exemplo, a Argentina perdeu a primeira partida e depois se recuperou. Então, temos que focar. Ainda tem muito pela frente”, completou.

Com o resultado, o Paraguai larga sem pontos na chave. Já os Estados Unidos começam a Copa com vitória e assumem boa posição no grupo. Na próxima rodada, os paraguaios enfrentam a Turquia na sexta-feira (19), em Santa Clara. No mesmo dia, a seleção americana encara a Austrália, em Seattle.

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