Movimento Verde e Amarelo monta operação especial para acompanhar o Brasil na Copa

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 já começou fora das quatro linhas. Responsável por reunir torcedores em diferentes Mundiais, o Movimento Verde e Amarelo montou uma grande operação logística nos Estados Unidos para acompanhar o Brasil durante a competição.

O primeiro grande ato aconteceu nesta sexta-feira (12/6), véspera do duelo contra Marrocos, em Nova York. A programação começou durante a tarde com um “esquenta” realizado em um bar localizado a cerca de 12 minutos de caminhada da Times Square.

O local ficou completamente tomado por torcedores brasileiros. Assim, entre sambas, pagodes, músicas tradicionais da Seleção e canções que se tornaram marca registrada do movimento, centenas de pessoas iniciaram o clima de festa horas antes da concentração principal. Aliás, pouco depois, por volta das 16h30 no horário local, os torcedores seguiram em caminhada até a Times Square para um grande bandeiraço.

Bandeirão, bateria e hino nacional do Brasil

No coração de Manhattan, a festa ganhou proporções ainda maiores. Com um bandeirão estendido entre os participantes e uma bateria comandando os cânticos, os brasileiros transformaram um dos pontos turísticos mais famosos do mundo em uma arquibancada a céu aberto.

A celebração reuniu mais de dois mil torcedores ao longo da tarde, segundo integrantes da organização. O calor intenso foi um dos desafios enfrentados pelos presentes. Em meio às altas temperaturas registradas em Nova York, alguns torcedores chegaram a passar mal durante o evento, mas a mobilização seguiu até o início da noite. O encerramento ocorreu em clima de emoção, com todos os participantes cantando o hini brasileiro antes da dispersão.

Contudo, por trás da festa, existe uma estrutura planejada com meses de antecedência. Para viabilizar as ações nos Estados Unidos, o Movimento Verde e Amarelo organizou o transporte de diversos materiais utilizados nas arquibancadas e concentrações.

Entre os equipamentos enviados ao país estão bandeiras de mastro, bandeirões e mais de 20 instrumentos musicais utilizados pela bateria que acompanha a Seleção. Assim, toda a logística foi montada para garantir que a atmosfera dos estádios brasileiros fosse reproduzida durante a Copa do Mundo.

Transporte para os jogos

Além das festas pré-jogo, o grupo também criou uma estrutura voltada para facilitar o deslocamento dos torcedores. A programação prevê a realização de novos “esquentas” antes de cada partida do Brasil. A partir desses pontos de encontro, ônibus fretados levam os torcedores até os estádios e realizam o retorno após os jogos.

O serviço foi pensado como uma alternativa aos altos custos de transporte registrados nas cidades-sede do Mundial. Os interessados podem se cadastrar gratuitamente como associados do Movimento Verde e Amarelo e adquirir os pacotes de transporte e participação nos eventos organizados pelo grupo.

Aliás, a expectativa é que as mobilizações continuem ao longo da campanha brasileira no Mundial. Com uma estrutura que envolve transporte, eventos, materiais de torcida e organização logística, o Movimento Verde e Amarelo pretende repetir nos Estados Unidos o modelo que já marcou presença em outras edições da Copa do Mundo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.