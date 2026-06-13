Alemanha x Curaçao: onde assisitir, escalações e arbitragem

Tentando buscar um novo patamar em Mundiais após decepções nas últimas edições, a Alemanha inicia sua jornada no torneio de 2026 contra a debutante Curaçao. A partida acontece no começo da tarde deste domingo (14), às 14h, de Brasília, em Houston, no Texas, nos Estados Unidos.

Tetracampeões mundiais, os alemães não sabem o que é passar da fase de grupos desde 2014. Nas Eliminatórias, a seleção conseguiu a classificação sem muitos sustos, liderando um grupo que tinha Eslováquia e Irlanda do Norte. Por outro lado, a Blue Wave chega para o seu primeiro Mundial, deixando para trás a Jamaica nas qualificatórias.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva no Brasil pelo canal da CazéTV no Youtube.

Como chega a Alemanha

Com um trabalho de evolução de Julian Nagelsmann, os alemães chegam com a expectativa de mostrar as suas credenciais logo de cara na Copa. A equipe conta com algumas peças mais experientes, como Neuer, que retorna ao gol após a aposentadoria, Kimmich, Goretzka, Sané e Havertz, e outras mais jovens, como Wirtz, que chega para o seu primeiro Mundial.

Como chega Curaçao

Novata no torneio, os caribenhos já chegam fazendo história na competição. Afinal, Dick Advocaat, treinador que saiu e voltou ao comando da seleção no último ano, se tornará o técnico mais velho da história das Copas, com 78 anos. A equipe se destaca por ter a grande maioria nascida fora do país, com filhos da diáspora em protagonismo. Além de tudo isso, só o fato de Curaçao pisar em um gramado de Mundial já entra entre os grandes feitos do futebol.

ALEMANHA X CURAÇAO

Copa do Mundo – 1ª rodada – Grupo E

Data e horário: 14/6/2026 (domingo), às 14h (de Brasília)

Local: NRG Stadium, Houston (USA)

ALEMANHA: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Raum; Goretzka e Pavlovic; Sané, Musiala e Wirtz;

Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann

CURAÇAO: Eloy Room; Sambo, Gaari, Obispo e Floranus; Leandro Bacuna, Comenencia e Juninho Bacuna; Margaritha, Gorre e Locadia. Técnico: Dick Advocaat

Árbitro: Jalal Jaid (MAR)

Assistentes: Zakaria Brinsi (MAR) e Mostafa Akarkad (MAR)

VAR: não divulgado

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