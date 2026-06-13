Holanda x Japão: onde assistir, escalações e arbitragem

Holanda e Japão fazem neste domingo (14) um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada da Copa do Mundo de 2026. As equipes se enfrentam às 17h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, pela abertura do Grupo F. A seleção holandesa chega ao Mundial em busca de um título inédito. Três vezes vice-campeã da Copa do Mundo, a equipe comandada por Ronald Koeman aposta na experiência de nomes como Van Dijk e Memphis Depay e Cody Gakpo. Do outro lado, os japoneses tentam confirmar o crescimento apresentado nos últimos ciclos para chegar mais longe desta vez.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, SporTV, GETV, Globoplay, SBT, N Sports e Cazé TV

Como chega a Holanda

A Laranja Mecânica terminou as Eliminatórias Europeias de forma invicta e chega ao torneio cercada de expectativa. Embora não figure entre as favoritas absolutas ao título, a equipe possui uma base experiente e jogadores acostumados aos principais palcos do futebol europeu. Contudo, seus últimso testes não foram positivo. Uma derrota em casa para a Argélia e uma vitória suada contra Uzbequistão fez com que o técnico Ronald Koeman ligasse o alerta.

Já na escalação, a dúvida gira em torno de Memphis Depay. Afinal, o atacante do Corinthians vem se recuperando de lesão e não se sabe se vai começar o embate contra o Japão. Assim, a tendência é que Summerville comece o embate ao lado de Gakpo e Malen. Já Timbers, atleta do Arsenal, se lesionou nos últimos dias e foi cortado da Copa.

Como chega o Japão

Primeira seleção classificada em campo para a Copa do Mundo de 2026, o Japão construiu uma campanha sólida nas Eliminatórias Asiáticas e tenta aproveitar a organização coletiva para surpreender novamente. Os japoneses apostam na intensidade, na disciplina tática e na velocidade para equilibrar forças diante dos holandeses. Aliás, os asiáticos fizeram um ciclo interessante, com vitórias diante de Brasil e Alemanha em amistosos.

Contudo, em 2026, os japoneses tentam espantar o fantasma das oitavas de final. Afinal, a equipe asiática nunca passou dessa fase e foi eliminada nas três vezes que tentou, caindo para a Croácia em 2022. Recentemente, o Japão perdeu seu capitão, Endo, por lesão. O jogador, aliás, anunciou sua aposentaaadoria da seleção.

HOLANDA X JAPÃO

Copa do Mundo – 1ª rodada – Grupo F

Data e hora: 14/6/2026 (domingo), 17h (de Brasília)

Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA)

HOLANDA: Verbruggen; Dumfries, van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven; Gravenberch, Frenkie de Jong e Tijjani Reijnders; Summerville, Cody Gakpo e Malen. Técnico: Ronald Koeman.

JAPÃO: Suzuki; Watanabe, Taniguchi e Hiroki Ito; Daichi Kamada, Sano, Ritsu Doan e Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Junya Ito e Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistentes: Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA)

VAR: Katia Garcia (MEX)

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