Costa do Marfim x Equador: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um confronto esperado dentro do Grupo E, Costa do Marfim e Equador estreiam no Mundial em uma partida marcada por expectativas. Afinal, o duelo coloca frente a frente oponentes da Alemanha dentro da chave. A partida acontece na noite deste domingo, às 20h, de Brasília, na Filadélfia, Estados Unidos.
A partida já começou marcado por uma situação inusitada. O experiente árbitro inglês Michael Oliver, que estava escalado para a partida, sentiu uma lesão e precisou ser substituído pelo francês François Letexier.
Onde assistir
A partida terá transmissão pela TV Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, pela CazéTV, no YouTube, e pelo serviço de streaming Globoplay.
Como chega a Costa do Marfim
Campeões africanos em 2023, os Elefantes retornam ao Mundial após 12 anos e vivem uma expectativa: passar da primeira fase. Afinal, mesmo tendo a melhor geração de sua história, os marfinenses nunca conseguiram avançar para o mata-mata. Por isso, uma vitória no primeiro confronto é fundamental para o objetivo. Na preparação, a Costa do Marfim venceu a França de virada, mostrando o seu potencial dentro do torneio.
Como chega o Equador
Uma das sensações das Eliminatórias Sul-Americanas, a La Tri vem ao Mundial querendo fazer valer a boa geração de jogadores que tem em seu elenco. Afinal, a dupla de zaga, Pacho e Hincapié, estava envolvida na final da Champions League. Além disso, a equipe conta com nomes que possuem destaque, como Paéz e Caicedo. Para a partida, Beccacece conta com o retorno do atacante Enner Valencia, recuperado de lesão.
COSTA DO MARFIM X EQUADOR
Copa do Mundo – 1ª rodada – Grupo E
Data e horário: 14/6/2026 (domingo), às 20h (de Brasília)
Local: Philadelphia Stadium, Filadélfia (USA)
COSTA DO MARFIM: Fofana; Guéla Doué, Singo, Agbadou e Konan; Fofana, Kessié, Diakite, Diallo e Adingra; Wahl. Técnico: Emerse Faé
EQUADOR: Galindez; Preciado, Pacho, Hincapié e Estupiñan; Alan Franco, Paéz e Caicedo; Plata, Enner Valência e Yeboah. Técnico: Sebastián Beccacece
Árbitro: Francois Letexier (FRA)
Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)
VAR: não divulgado
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