Fifa obriga seleção do Egito a fazer alterações na camisa para a Copa do Mundo 2026

A Fifa determinou alterações de última hora na camisa da seleção do Egito para a Copa do Mundo de 2026. A entidade avaliou que alguns elementos presentes no uniforme não atendem ao regulamento da competição e solicitou, assim, mudanças antes da estreia da equipe no torneio.

A entidade informou à federação egípcia que ela não pode usar sete estrelas acima do escudo em referência aos títulos da Copa Africana de Nações. Além disso, os números e nomes nas camisas precisam ser brancos e não dourados.

A decisão, inclusive, lembra um caso recente envolvendo a seleção do Haiti. Dias antes do início do Mundial, a Fifa pediu a retirada de uma ilustração histórica presente no uniforme haitiano por entender que o elemento poderia ser interpretado como uma mensagem política. Após a solicitação, a federação do país teve de modificar a peça para evitar problemas.

Apesar da exigência, a mudança não afeta a participação do Egito na Copa do Mundo. A seleção segue confirmada no Grupo G e fará sua estreia diante da Bélgica, segunda-feira (15), às 16h (de Brasília).



