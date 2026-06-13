Atlético prepara limpa no elenco e define reforços para a janela

Enquanto o elenco do Atlético aproveita o período de férias durante a disputa da Copa do Mundo, a diretoria intensifica os trabalhos nos bastidores para fortalecer o grupo comandado por Eduardo Domínguez. O clube já definiu prioridades para a próxima janela de transferências e também avalia possíveis saídas visando a sequência da temporada.

Com compromissos importantes pela frente no Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, o Galo vai qualificar algumas posições do elenco. Até o momento, a única contratação encaminhada é a do zagueiro Léo Duarte, que chega após passagem pelo Istanbul Basaksehir, da Turquia, e deve assinar contrato até dezembro de 2029 após aprovação nos exames médicos.

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Diretoria busca reforços sem custos de aquisição

Além de Léo Duarte, o departamento de futebol mantém o foco em outras posições consideradas estratégicas. O Atlético, nesse sentido, procura um zagueiro canhoto para suprir a saída de Junior Alonso, que deixará o clube após a Copa do Mundo. A busca também inclui um volante e um ponta-direita canhoto para ampliar as opções do treinador.

O nome do meia Fred segue sendo tratado como um desejo antigo da diretoria e permanece no radar. No entanto, qualquer negociação dependerá das condições de mercado. A SAF adotou uma política de evitar investimentos elevados em direitos econômicos e priorizar atletas livres, empréstimos ou oportunidades de baixo custo.

Outro movimento já definido envolve Ruan Tressoldi. O defensor, que estava emprestado pelo Sassuolo, permanecerá em Belo Horizonte de forma definitiva. O Galo decidiu exercer a opção de compra prevista em contrato, consolidando, desse modo, a permanência do zagueiro para o restante da temporada.

Bem como envolver contratações, alguns jogadores são vistos como negociáveis em caso de propostas vantajosas. Gustavo Scarpa aparece entre os nomes que podem deixar o clube, embora a recuperação de uma cirurgia no joelho tenha reduzido movimentações recentes do mercado.

Além disso, atletas monitorados para possíveis negociações são Igor Gomes, Reinier e Dudu. Além deles, o jovem Iván Román demonstra insatisfação pela falta de oportunidades e pode buscar novos caminhos caso a situação não mude após a retomada das competições. Até o dia 20 de julho, a diretoria seguirá trabalhando para ajustar o elenco e entregar novas opções a Eduardo Domínguez.

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