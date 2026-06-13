Afastado, Maik recebe propostas e pode deixar o São Paulo

O futuro de Maik voltou à tona nos bastidores do São Paulo. Afastado do elenco principal desde maio, o lateral-direito de 21 anos recebeu duas sondagens do exterior e pode mudar de clube na próxima janela de transferências. As consultas chegaram de equipes dos Emirados Árabes Unidos e da Ucrânia, que demonstraram interesse em contar com o jogador por empréstimo.

Apesar do interesse, nenhuma das propostas apresentadas prevê compensação financeira imediata ao Tricolor Paulista. Por isso, a diretoria trata o assunto com cautela e analisa os termos antes de tomar qualquer decisão.

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Clube mantém portas abertas para possível reintegração

Embora esteja fora dos planos imediatos da comissão técnica, Maik ainda não tem situação definida no Morumbi. Diferente de outros casos, a diretoria vê o lateral como um patrimônio do clube e, além disso, uma eventual reintegração não está descartada. Atualmente, ele realiza atividades em horários alternativos ao restante do elenco, compartilhando parte da rotina de treinamentos com Arboleda.

Durante a apresentação do técnico Dorival Júnior, o diretor de futebol Rui Costa deixou claro que a permanência de Maik fora do grupo principal está ligada exclusivamente a questões comportamentais. Segundo o dirigente, o retorno dependerá de uma mudança de postura e da recuperação da confiança interna.

Embora passe por um momento delicado, Maik continua despertando interesse fora do Brasil. Integrante da base, o lateral fez parte do elenco campeão da Copinha de 2025 e teve seu contrato renovado até maio de 2028 como reconhecimento pelo desempenho apresentado.

O São Paulo possui 90% dos direitos econômicos do atleta e acompanha atentamente os próximos movimentos do mercado. Desde sua subida ao profissional, Maik jogou 18 partidas e marcou dois gols. Com a janela de transferências se aproximando, a definição sobre seu futuro promete ser um dos temas observados pela diretoria nas próximas semanas.

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