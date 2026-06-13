São Bernardo x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Apesar do clima de Copa do Mundo, a Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Afinal, o Sport, atual terceiro colocado, visita o São Bernardo, que está em segundo, neste domingo (14), às 11h (de Brasília), pela 13ª rodada. O confronto entre as duas equipes do pelotão de frente da competição está marcado para o Campo do 1º de Maio, em São Bernardo.

Dessa forma, o Leão da Ilha soma, no momento, 23 pontos e perdeu a liderança para o Vila Nova ao ficar no empate por 1 a 1 com o Athletic em plena Ilha do Retiro. O time do ABC Paulista, por sua vez, está em segundo lugar, com 24 pontos, um atrás do atual líder.

Onde assistir

O confronto deste domingo (14) terá a transmissão dos canais Premiere.

Como chega o São Bernardo

Com oito jogos de invencibilidade, a equipe paulista acumula, no momento, seis vitórias e dois empates. Na rodada anterior, o time do ABC bateu o CRB, em Maceió, e agora terá que fazer o dever de casa e torcer por um tropeço do Vila Nova diante do Cuiabá para assumir a ponta.

Sob o comando do técnico Ricardo Catalá, o elenco do Bernô finalizou mais uma etapa da preparação e tenta melhorar desempenho como mandante. Afinal, soam duas vitórias, dois empates e duas derrotas em seu estádio.

Como chega o Sport

Mesmo com três jogos sem perder, a equipe pernambucana vem de um tropeço para o Athletic, de Minas Gerais, em Recife, que a fez perder a liderança da competição nacional. Agora, portanto, o foco é surpreender o São Bernardo e também torcer contra o Vila Nova, que visita o Cuiabá, também no domingo (14), só que às 17h (de Brasília).

Nesse sentido, Zé Lucas, Yago Felipe e Iury Castilho cumpriram suspensão na rodada anterior e estarão de volta. Por outro lado, Clayson, que teve uma lesão grau 2 na coxa, deve seguir como desfalque para o técnico Márcio Goiano.

SÃO BERNARDO X SPORT

Campeonato Brasileiro Série B – 12ª Rodada

Data e hora: 14 de junho de 2026 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Campo do 1º de Maio, em São Bernardo (SP)

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto, Pará; Dudu Miraíma, Foguinho, Hyoran; Pedro Vitor, Felipe Garcia e Echaporã. Técnico: Ricardo Catalá.

SPORT: Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Gabriel, Ygo Felipe, Biel e Chrystin Barletta; Pedro Perotti e Iury Castilho. Técnico: Márcio Goiano.

Árbitro: André Luiz Skttino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

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