Suécia x Tunísia: onde assistir, escalações e arbitragem

Suécia e Tunísia se enfrentam neste domingo (14/6), às 23h(de Brasília), no Estádio de Monterrey, em Guadalupe, no México, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. A seleção sueca aposta sua dupla de ataque formada por Isak e Gyokeres para estrear com o pé direito. Já os africanos tentam repetir o espírito competitivo que marcou suas últimas participações em Copas do Mundo, apostando em organização tática e intensidade defensiva.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV.

Como chega a Suécia

A Suécia garantiu sua classificação após uma campanha consistente nas Eliminatórias Europeias. Afinal, sob o comando de Jon Dahl Tomasson, a equipe busca retomar o protagonismo internacional e aposta em um elenco que mistura juventude e experiência. Entretanto, os dois últimos jogos não foram tão positivos. Afinal, a equipe somou um empate em 2 a 2 contra a Grécia e uma derrota para a Noruega por 3 a 1.

O principal nome segue sendo o atacante Alexander Isak, destaque do Newcastle e referência técnica do setor ofensivo. Além disso, jogadores como Dejan Kulusevski e Viktor Gyökeres chegam em alta para o torneio. Aliás, a expectativa é por uma seleção agressiva, que procure controlar a posse de bola e criar volume ofensivo desde os primeiros minutos.

Como chega a Tunísia

A Tunísia conquistou a vaga para o Mundial apoiada em uma campanha sólida nas Eliminatórias Africanas. A equipe comandada por Montasser Louhichi mantém como principal característica a organização defensiva e a disciplina tática. Contudo, vem de duas derrotas seguidas em amistosos, sendo uma goleada para a Bélgica por 5 a 0.

No ataque, o destaque é o experiente Youssef Msakni, uma das lideranças técnicas do elenco. Os tunisianos sabem que a missão diante da Suécia será complicada, mas enxergam a estreia como uma oportunidade para surpreender e ganhar confiança para a sequência da competição.

SUÉCIA X TUNÍSIA

Copa do Mundo – 1ª rodada – Grupo F

Data e hora: 14/6/2026 (domingo), 23h (de Brasília)

Local: Estádio de Monterrey, em Guadalupe (MEX)

SUÉCIA: Zetterström; Lagerbielke, Hien e Smith; Daniel Svensson, Mattias Svanberg, Jesper Karlström e Yasin Ayari; Anthony Elanga; Alexander Isak e Viktor Gyökeres. Técnico: Graham Potter.

TUNÍSIA: Chamakh; Yan Valery, Montassar Talbi, Omar Rekik e Ali Abdi; Rani Khedira, Ellyes Skhiri e Anis Slimane; Hannibal Mejbri e Ismaël Gharbi; Firas Chaouat. Técnico:Sabri Lamouchi.

Árbitro: Yael Falcon Perez (ARG)

Assistentes: Maximiliano Del Vesso (ARG) e Fecundo Rodriguez (ARG)

VAR: Juan Calderón (ARG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.