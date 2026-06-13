Os eleitos de Ancelotti: Vini Jr

Único brasileiro eleito melhor do mundo nos últimos 18 anos, Vini Jr vive uma mescla de expectativa e realidade dentro da Seleção Brasileira. Afinal, o atacante vive seu melhor momento da carreira e assumiu o protagonismo na equipe, principalmente com a ausência de Neymar. Entretanto, não conseguiu corresponder às expectativas, ainda mais após a chegada de Carlo Ancelotti.

O jogador recebe muitas críticas por não conseguir repetir na Seleção as suas performances do Real Madrid. Os números explicam a desconfiança do torcedor, já que são 49 partidas pela Amarelinha e apenas nove gols marcados. Além disso, são poucas as partidas em que o Vini melhor do mundo apareceu em campo.

Nos últimos anos, a pressão cresceu com a ausência de Neymar, por conta de lesões e questões técnicas, o que deixou o protagonismo da Seleção com Vini. Além disso, a repetição da parceria vitoriosa com Ancelotti gerou mais expectativas, que tiveram alguns lampejos, mas sem conseguirem uma grande repetição.

Resta saber se, tendo mais espaço, Vini vai conseguir brilhar em seu segundo Mundial e enfim comprovar o que se espera dele.

Fala, Vini Jr

“Chegamos para ser campeões. Estamos no nível das grandes seleções e temos jogadores de muita qualidade. Na Copa do Mundo, tudo começa do zero. Ou seja, não importa quem ganhou os torneios anteriores. O que vale é o que acontece dentro de campo a partir de agora.”

Raio-X

Nome: Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

Idade: 25 anos

Data de nascimento: 12 de julho de 2000

Altura: 1,76m

Peso: 64kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 43

Jogos: 49

Gols: 9

Títulos: –

Nos clubes

Flamengo (2017-2018)

Real Madrid (desde 2018)

Títulos

Pelo Real Madrid

Liga dos Campeões: 2021/22 e 2023/24

Mundial de Clubes da Fifa: 2018, 2022 e 2024

Campeonato Espanhol: 2019/20, 2021/22 e 2023/24

Copa do Rei: 2022/23

Supercopa da Uefa: 2022 e 2024

Supercopa da Espanha: 2019/20, 2021/22 e 2023/24

Opinião do Léo*

O assunto é chato e cansativo no mundo do futebol. Mas o atacante, intocável, ainda não repetiu as partidas extraordinárias que fez pelo Real Madrid na Seleção Brasileira. Como o ex-rubro-negro elevou o sarrafo no futebol mundial e tornou-se o melhor do planeta, precisa de uma partida exuberante pela equipe pentacampeã para se firmar e encerrar as dúvidas. Pelo lado esquerdo, falta ganhar mais disputas e mano a mano com a camisa verde e amarela. Carlo Ancelotti, que o conhece bem desde os tempos de Espanha, pode, enfim, fazê-lo jogar e ser o craque de sempre com a Amarelinha, além do craque do Mundial-2026. É o jogador mais midiático depois de Neymar e em quem a torcida brasileira deposita as fichas na busca pelo hexacampeonato.

(*) Leonardo Pereira é o enviado do JOGADA10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

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