Palmeiras acumula baixas e liga alerta para retomada

A pausa da Copa mal começou e o Palmeiras já se preocupa com obstáculos importantes que terá na sequência. Entre suspensões e lesões, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com cinco atletas para os primeiros compromissos da equipe no retorno da temporada.

O principal problema envolve o duelo contra o Coritiba, primeiro compromisso do Verdão após o Mundial. Três jogadores estão automaticamente fora da partida por decisões do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD): o zagueiro Alexander Barboza, o meia-atacante Allan e o atacante Paulinho. As punições foram aplicadas por situações distintas ocorridas antes da paralisação do calendário.

Suspensões reduzem opções para Abel Ferreira

Alexander Barboza recebeu dois jogos de suspensão por conduta considerada antidesportiva em reclamações contra a arbitragem durante partida diante do Flamengo. O defensor já cumpriu uma partida de gancho, no entanto, ainda ficará fora de mais um compromisso oficial.

Já Allan, em seguida, recebeu a punição após a expulsão contra a Chapecoense. O meia-atacante precisará cumprir dois jogos de suspensão e, portanto, se tornou mais uma ausência confirmada para o início da sequência do segundo semestre. Por fim, Paulinho completa a lista após julgamento envolvendo sua comemoração diante do Flamengo, quando realizou um gesto considerado inadequado pelo tribunal.

As baixas não se limitam às decisões disciplinares. O departamento médico segue monitorando a recuperação de dois atletas que continuam em tratamento. O atacante Vitor Roque avança na recuperação de uma cirurgia realizada no tornozelo esquerdo e ainda depende da evolução física para voltar aos gramados.

Departamento médico também preocupa comissão técnica

Enquanto existe otimismo em relação ao retorno de Vitor Roque, o cenário é mais complicado para Jefté. O lateral-esquerdo passou por cirurgia no joelho direito e dificilmente voltará a atuar nesta temporada. A comissão técnica, enquanto isso, já trabalha considerando uma ausência prolongada do jogador.

Por outro lado, o Palmeiras espera recuperar parte de seus atletas nas próximas semanas. O elenco volta aos trabalhos presenciais no dia 21 de junho, na Academia de Futebol. Até lá, os jogadores seguem uma programação individualizada elaborada pelo departamento de saúde e performance, buscando minimizar os impactos da parada e acelerar o retorno dos atletas disponíveis.