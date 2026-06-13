Lula manda mensagem de incentivo à Seleção Brasileira: “Joguem com alma”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou neste sábado (13) um vídeo nas redes sociais ao técnico Carlo Ancelotti e aos jogadores da seleção brasileira antes da estreia na Copa do Mundo 2026, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey. Na mensagem, ele, inclusive, pediu que a equipe atue com mais entrega e represente os torcedores brasileiros.

“Diga a eles, Ancelotti, que eles precisam jogar para o povo brasileiro. Jogar para os adolescentes, para as meninas e para os meninos que estão com expectativa muito grande da nossa seleção conquistar o hexacampeonato”, afirmou.

Vestindo a camisa da seleção, Lula ainda aconselhou os atletas a aliarem talento e dedicação em campo.

“Dê um conselho para esses meninos. Além de jogar a bola que vocês sabem, joguem com um pouco de alma.”

Lula, inclusive, também destacou a trajetória de Ancelotti como jogador e pediu persistência aos atletas durante a competição.

“Quando cair, levante. Quando cair, não fique reclamando. Levante e vá tirar a bola do adversário. E lembrar de uma coisa: o que vale é chutar a bola no gol do adversário e ela entrar. O que vale é bola no gol do adversário. Então, sempre que puder, chute. Pelo amor de Deus, chute”, brincou.

O presidente, aliás, afirmou que o treinador italiano pode entrar para a história da seleção: “Time você tem. A Copa do Mundo a gente não disputa, a gente ganha”.



