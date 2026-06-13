Brasil x Marrocos, com comentários e estatísticas a partir das 13h

O Brasil enfrenta Marrocos na estreia das seleções na Copa do Mundo. O duelo acontece neste sábado, às 19h (de Brasília) no Metlife, em Nov York/Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C. Mas, desde 13h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada da estreia do Brasil com a Voz do Esporte (de Brasília).

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