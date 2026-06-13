Cristiano Ronaldo espanta dúvidas sobre sua forma física: “Não tem visto os jogos?”

“Sabemos que a Copa é sempre uma competição especial. E é com muita esperança que vamos para esta competição. Fisicamente? Fisicamente bem. Não tem visto os jogos? Eu acho que estou bem. Não há surpresa nenhuma”, afirmou.

O principal astro de Portugal ainda destacou o potencial do grupo, mas evitou previsões de desempenho da seleção na Copa: “Só saberemos no final. É uma geração muito boa. Mas, como eu digo, há fatores que não conseguimos controlar. Os jogos, ganhar ou não ganhar, que é o ponto mais importante. Mas eu acredito que é uma geração que vai dar muitas alegrias aos portugueses”.

Expectativas para o Mundial

Questionado sobre as chances de Portugal, o atacante manteve cautela, mas demonstrou otimismo.

“Eu acredito, e sou muito positivo, que as coisas vão correr bem e vamos fazer uma boa prestação. Mas, como digo, o mais importante é começar bem com o primeiro jogo, o segundo, o terceiro e passar em primeiro no grupo. E, a partir daí, ver jogo a jogo, mas não já com expectativas de que vamos ganhar, completou.