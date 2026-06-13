Elche anuncia Martín Anselmi para a próxima temporada

O ex-técnico do Botafogo, Martín Anselmi, foi anunciado neste sábado (13) como novo comandante do Elche, da Espanha. O treinador argentino de 40 anos chega para substituir Eder Sarabia e comandará a equipe na próxima temporada da La Liga. O vínculo firmado entre as partes terá duração inicial de um ano.

Anselmi desembarca na Espanha após uma sequência de trabalhos em diferentes países. O treinador passou pelo Porto durante cinco meses em 2025, após deixar o Cruz Azul. Em seguida, assumiu o Botafogo, onde permaneceu por cerca de três meses, passando por momentos difíceis no Glorioso.

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Treinador assume vaga deixada por Eder Sarabia

Em comunicado divulgado nas plataformas oficiais, o Elche ressaltou as características apresentadas por Anselmi ao longo de sua carreira. O clube destacou a identidade de jogo construída pelo treinador, bem como sua proposta voltada ao protagonismo dentro de campo.

“A incorporação de Anselmi reforça a aposta do Elche CF em uma maneira de entender o futebol baseada no protagonismo e na ambição competitiva. O técnico argentino desenvolveu equipes com personalidade e uma proposta ofensiva facilmente reconhecível”, publicou o clube espanhol.

A última temporada marcou o retorno do Elche à primeira divisão do futebol espanhol. A equipe garantiu sua permanência na La Liga apenas na rodada final do campeonato, enquanto consolidava seu processo de reconstrução na elite nacional. Eder Sarabia foi o responsável por conduzir o clube durante a campanha. Posteriormente, o treinador optou por deixar o cargo para dedicar mais tempo à família e avaliar novos desafios profissionais em sua carreira.

Anselmi no Botafogo

Martín Anselmi chega ao Elche após uma passagem curta pelo Botafogo, onde permaneceu apenas 90 dias entre dezembro de 2025 e março de 2026. O treinador argentino comandou a equipe carioca em 18 partidas e acumulou sete vitórias, dois empates e nove derrotas, totalizando 44% de aproveitamento. Embora tenha deixado o clube logo após uma vitória sobre o RB Bragantino, sua saída já era tratada como provável nos bastidores, sobretudo pelos resultados apresentados.

Durante sua passagem pelo Glorioso, Anselmi enfrentou uma série de dificuldades. O principal revés ocorreu na Libertadores, quando o Botafogo caiu ainda na terceira fase preliminar. Além disso, o treinador viu a equipe ficar fora das semifinais do Carioca e sofrer derrotas marcantes nos clássicos estaduais, incluindo a partida contra o Flamengo. Ao mesmo tempo, o clube atravessava um período de transfer ban imposto pela Fifa, o que limitava as opções disponíveis no elenco.

Conhecido por sua filosofia ofensiva e pelo futebol baseado na posse de bola, Anselmi tentou implementar sistemas com três zagueiros e promover mudanças estruturais no time. No entanto, a evolução dentro de campo não aconteceu na velocidade esperada. Portanto, a combinação entre resultados abaixo das expectativas. As eliminações precoces e instabilidade tática acabou culminando, em suma, na sua demissão do clube antes mesmo do fim do primeiro semestre.

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