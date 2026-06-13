Catar x Turquia, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 15h

Catar e Turquia se enfrentam neste sábado. O duelo acontece às 16h (de Brasília) no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia pela primeira rodada do Grupo B, o mesmo de Canadá e Bósnia. Mas, desde 15h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não deixe de acompanhar este duelo com a Voz do Esporte (de Brasília).

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